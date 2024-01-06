В Орехово-Зуево продолжается перекачка стоков на аварийном коллекторе

Фото: администрация округа
Сообщается, что на аварийном участке коллектора, глубина залегания которого составляет шесть метров, провелись аварийно-восстановительные работы. На месте технологического нарушения дежурство проводит рабочая группа ГКУ МО «МОС АВС».
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