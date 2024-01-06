В городском округе Лыткарино завершены работы по восстановлению параметров городской котельной

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Локальная неисправность возникла в некоторых элементах инженерных коммуникаций. Аварийно-ремонтная бригада городской теплосети ликвидировала неполадки в системе в предельно короткие сроки. Уже к 6:50 все ремонтно-восстановительные работы были завершены.Как указано на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Лыткарино, в течение двух часов температура стабилизируется и выйдет на оптимальные параметры. В настоящее время тепло возвращается в дома и квартиры местных жителей.
«Да, батареи стали горячее - квартал 3а, д.13. Спасибо! С Рождественским сочельником!», – отмечают граждане в городских чатах.
По сообщению администрации, на окончательную стабилизацию температуры потребуется некоторое время. Также в случаях нештатных ситуаций с отоплением в квартирах лыткаринцев местные власти просят обращаться по телефону дежурной части «ЕДДС Лыткарино»: 8-495-555-24-24, 8-495-555-70-01.
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