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В городском округе Лыткарино завершены работы по восстановлению параметров городской котельной

Аварийщики ГО Лыткарино завершили восстановление параметров городской котельной
06 января 2024, 13:01
Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

В городском округе Лыткарино аварийные бригады завершили работы по восстановлению нормативных показателей функционирования заводской котельной. В настоящее время объект теплоснабжения работает на полную мощность.

Локальная неисправность возникла в некоторых элементах инженерных коммуникаций. Аварийно-ремонтная бригада городской теплосети ликвидировала неполадки в системе в предельно короткие сроки. Уже к 6:50 все ремонтно-восстановительные работы были завершены.

Как указано на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Лыткарино, в течение двух часов температура стабилизируется и выйдет на оптимальные параметры. В настоящее время тепло возвращается в дома и квартиры местных жителей.


«Да, батареи стали горячее - квартал 3а, д.13. Спасибо! С Рождественским сочельником!», – отмечают граждане в городских чатах.

По сообщению администрации, на окончательную стабилизацию температуры потребуется некоторое время. Также в случаях нештатных ситуаций с отоплением в квартирах лыткаринцев местные власти просят обращаться по телефону дежурной части «ЕДДС Лыткарино»: 8-495-555-24-24, 8-495-555-70-01.


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В Орехово-Зуево продолжается перекачка стоков на аварийном коллекторе
06 января 2024, 13:18

Фото: администрация округа

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы продолжают перекачку стоков на вышедшем из строя участке коллектора предотвращения канализационных изливов стоков на рельеф местности на улице Юбилейный проезд Орехово-Зуево. Об этом сообщили в администрации округа.
Отмечается, что на данный момент перекачка происходит на расстоянии трехсот метров от поврежденного участка в канализационный колодец. Мобильное высокопроизводительное насосное оборудование МОС АВС ведет свою работу в штатном режиме. Излива стоков на рельеф местности не происходит.

Сообщается, что на аварийном участке коллектора, глубина залегания которого составляет шесть метров, провелись аварийно-восстановительные работы. На месте технологического нарушения дежурство проводит рабочая группа ГКУ МО «МОС АВС».

По информации руководства администрации округа, для того чтобы устранить заиливание, следует выполнить промывку магистрального участка коллектора совместно со специальной техникой. Работы будут проведены в благоприятные погодные условия, в момент, когда температура наружного воздуха составит до минус пяти градусов Цельсия.

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Глава ДНР Пушилин: Донбасс станет индустриальным сердцем России
06 января 2024, 12:41

Фото: сайт Кремля

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донбасс вновь станет индустриальным сердцем России. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Пушилина, ценные кадры уже начали возвращаться в республику. Он также отметил, что в регионе необходимо развивать экономику.

Глава ДНР уверен, что данная цель является «абсолютно реальной». Он добавил, что жители ДНР намерены вернуть все к тому периоду, когда Донбасс был индустриальным сердцем РФ.

Ранее Пушилин сообщил, что российским войскам следует не ограничиваться освобождением Марьинки, Соледара и Артёмовска. Вся территория Донецкой Народной Республики должна быть под контролем Вооружённых сил РФ.

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В Дмитровском городском округе МОС АВС обеспечила качество отопления
06 января 2024, 12:41

Фото: istockphoto/oksana fedina

В Дмитровском городском округе Государственное казенное учреждение Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (МОС АВС) вернула тепло в дома людей.

Специалисты проверили показатели приборов, регулирующих температурные параметры отопления и горячего водоснабжения в жилых домах и котельной села Внуково Дмитровского городского округа и предприняли необходимые меры для оптимизации работы.

Изначально в котельной работал только один котел, который выдавал на выходе из объекта температуру теплоносителя в 69,2 градуса по Цельсию. Техники обеспечили розжиг второго, резервного котла. В результате температурные параметры котельной повысились и на выходе из объекта температура поднялась до 81,2 градуса Цельсия. Предполагается дальнейшее увеличение температуры до максимально возможных безопасных пределов. В ночь на 5 января котельная, обеспечивающая людей теплом, вышла на оптимальные рабочие параметры.


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Продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения микрорайона Климовск в городском округе Подольск
06 января 2024, 12:32

Фото: iStock/Lazy_Bear

Продолжаются ремонтные работы тепловых сетей, расположенных в микрорайоне Климовск городского округа Подольск.

Уточняется, что утечки на тепловой сети привели к остановке котельной в микрорайоне Климовск городского округа Подольск. В итоге, отключилось теплоснабжение 179 домов, нескольких центральных тепловых пунктов, не отапливаются семь социальных объектов и предприятие. Кроме того, отмечается, что всеми аварийно-восстановительными работами занимаются бригады МУП «Подольская теплосеть».

Также ход восстановительных мероприятий контролируют специалисты подведомственной организации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области аварийно-восстановительной службы ГКУ МО «МОС АВС». Для обеспечения теплом лечебного учреждения доставлена мобильная блочно-модульная котельная МОС АВС.

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#предприятие
#теплоснабжение
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Скончался главный редактор журнала «Эксперт Северо-Запад» Дмитрий Глумсков
06 января 2024, 12:13

Фото: istockphoto/jorgeantonio

В Санкт-Петербурге скоропостижно скончался главный редактор известного журнала «Эксперт Северо-Запад» Дмитрий Глумсков. Ему был всего 51 год.
Как сообщили в Союзе журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, смерть журналиста наступила в результате острой сердечной недостаточности. Последний номер издания под его руководством и редактурой вышел в свет в декабре 2023 года. Дмитрий возглавлял журнал с 2007 по 2013 годы, а затем вернулся в него в 2018 году и работал на посту главного редактора до конца жизни. В перерыве он редактировал издание «Управление бизнесом».

Дмитрий Глумсков родился в 1972 году столице Киргизской ССР городе Фрунзе (ныне Бишкек). В армии служил в Воздушно-десантных войсках, чем, по рассказам друзей и коллег, очень гордился. Светлая память.

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В Подольске ввели режим ЧС из-за отсутствия отопления в микрорайоне Климовск
06 января 2024, 11:59

Фото: iStock/Lazy_Bear

Режим ЧС локального характера ввели в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Артамонов в своем телеграм-канале.
По словам Артамонова, данное решение было принято совместно с комиссией по чрезвычайным ситуациям, в которую вошли представители регионального правительства, прокуратуры, администрации городского округа и МЧС. Отмечается, что режим ЧС поможет использовать дополнительные силы и средства для устранения проблемы.

Глава округа подчеркнул, что аварийные бригады работали всю ночь. Из-за сильной морозной погоды замерзла система, в результате чего при запусках возникают прорывы на магистральной линии и в жилых домах.

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#климовск
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Полиция Британии тайно использовала паспортные данные граждан, пишут СМИ
Telegraph: полиция Британии использовала данные граждан для распознавания лиц
06 января 2024, 11:34

Фото: iStock/nevenmn

Полиция Великобритании тайно использовала базу данных владельцев британских паспортов для применения технологии распознавания лиц. Об этом пишет Telegraph.
Отмечается, что было использовано сорок шесть миллионов паспортных данных. Информация была получена британскими полицейскими от МВД страны согласно закону о свободе информации.

По информации источника, данные операции происходили по меньшей мере с 2019 года и только за первые девять месяцев прошлого года полиция использовала данные владельцев паспортов более трехсот раз. При этом были задействованы данные иммиграционной службы.

Напомним, в Московской области в рамках развития системы видеонаблюдения «Безопасный регион» внедряют функцию распознавания лиц, сообщили «Радио 1» в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

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#информация
#великобритания
#паспорт
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Умер кот Виктор, которого «Аэрофлот» не пустил в самолет из-за лишнего веса
06 января 2024, 10:49

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Кот Виктор, которого осенью 2019 года не пустили на борт самолета авиакомпании «Аэрофлот» из-за лишнего веса, умер. Об этом сообщил владелец животного Михаил Галин в социальных сетях.
Галин написал, что кот Виктор прожил достойную жизнь и «сделал для этого мира больше, чем многие люди». По информации ТАСС, коту было 8 лет.

Ветеринарные врачи не смогли установить точную причину смерти. Отмечается, что также не было предпосылок для гибели животного.

Напомним, в ноябре 2019 года житель Владивостока Михаил Галин, который летел из Риги домой через Москву, рассказал, как его кота по кличке Виктор при пересадке отказались пустить в салон самолета. Кота потребовали сдать в багаж из-за того, что он весил на 500 грамм больше, чем позволяли правила авиакомпании.

Ранее хозяин кота Галин выступил за создание в российских аэропортах пет-служб, которые курировали бы перевозки животных. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Умер один из бывших лидеров ОПГ «Центровые»
Умер один из бывших лидеров ОПГ «Центровые» Сергей Макарихин
06 января 2024, 06:20

Фото: iStock/jorgeantonio

Ушел из жизни один из бывших лидеров екатеринбургской ОПГ «Центровые» Сергей Макарихин, пишет Ura.Ru.
Предположительно, в последние годы он проживал в Канаде. Место его ухода из жизни не было указано.

Считается, что он скончался, возможно, 26 или 27 декабря из-за проблем со здоровьем, связанных с сердечными недугами, на фоне употребления алкоголя.

Вероятно, бывший бизнесмен будет похоронен на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.

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