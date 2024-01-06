В городском округе Лыткарино завершены работы по восстановлению параметров городской котельной

Специалисты проверили показатели приборов, регулирующих температурные параметры отопления и горячего водоснабжения в жилых домах и котельной села Внуково Дмитровского городского округа и предприняли необходимые меры для оптимизации работы.

Изначально в котельной работал только один котел, который выдавал на выходе из объекта температуру теплоносителя в 69,2 градуса по Цельсию. Техники обеспечили розжиг второго, резервного котла. В результате температурные параметры котельной повысились и на выходе из объекта температура поднялась до 81,2 градуса Цельсия. Предполагается дальнейшее увеличение температуры до максимально возможных безопасных пределов. В ночь на 5 января котельная, обеспечивающая людей теплом, вышла на оптимальные рабочие параметры.