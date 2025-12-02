«Бац, сугроб, и ты уже прыгаешь через него»: блогер-путешественник оценил Новосибирск
Блогер Петровец приехал в Новосибирск в рамках масштабного путешествия по РФ
Блогер Александр Петровец, который совершает масштабное путешествие по России на электричках из Владивостока в Москву, 29 ноября прибыл в Новосибирск.
В город блогер приехал из Красноярска с несколькими пересадками. В разговоре с корреспондентом Om1 Новосибирск он посетовал, что что город плохо чистят от снега.
«Гололедица на центральных улицах, машины в сугробах стоят, а местами пройти вообще невозможно. Идёшь-идёшь — бац, сугроб, и ты уже прыгаешь через него, пробираясь по колено в снегу», — сказал путешественник.
Однако центр города и самый длинный крытый метромост в мире вызвали у гостя восторг. Петровец отметил, что в целом Новосибирск ему понравился, теперь он хочет вернуться сюда летом.