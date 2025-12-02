«Бац, сугроб, и ты уже прыгаешь через него»: блогер-путешественник оценил Новосибирск

02 декабря 2025, 12:46

Блогер Петровец приехал в Новосибирск в рамках масштабного путешествия по РФ

Фото: iStock/arh-sib@rambler.ru

Блогер Александр Петровец, который совершает масштабное путешествие по России на электричках из Владивостока в Москву, 29 ноября прибыл в Новосибирск.





В город блогер приехал из Красноярска с несколькими пересадками. В разговоре с корреспондентом Om1 Новосибирск он посетовал, что что город плохо чистят от снега.





«Гололедица на центральных улицах, машины в сугробах стоят, а местами пройти вообще невозможно. Идёшь-идёшь — бац, сугроб, и ты уже прыгаешь через него, пробираясь по колено в снегу», — сказал путешественник.