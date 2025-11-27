В Новосибирске дерево упало на жилой дом из-за непогоды
В Академгородке Новосибирска берёза упала на жилой дом из-за неблагоприятных погодных условий.
Жильцы рассказали Om1 Новосибирск, что проснулись от сильного грохота. Дерево повредило ограждение лоджии на третьем этаже.
«Это очень серьёзная проблема для городка. То, что было посажено полвека назад, состарилось, деревья будут падать и дальше», — беспокоится жительница Академгородка.
По её словам, это уже не первый случай, когда деревья падают на дома, поскольку они посажены вблизи домов. Новосибирцы считают это большой проблемой.
По данным издания, специалисты спилили упавшее дерево на следующий.
Ранее сообщалось, что в микрорайоне Пашино Калининского района Новосибирска пожилая женщина поскользнулась и упала на обледенелом тротуаре, получив серьёзную травму.