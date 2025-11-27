Стендап-комик Евгений Чебатков признался в любви к Новосибирску
Известный российский стендап-комик Евгений Чебатков заявил, что любит Новосибирск и его жителей.
Чебатков часто приезжает в Новосибирск с выступлениями. Он признался, что сибирская осень с её морозами и ветрами создаёт особую атмосферу перед концертом.
«Я очень люблю Новосибирск, и мне нравится дух этого города. Если первые визиты оставляли ощущение чего-то масштабного и не до конца понятного, то сейчас я каждый раз открываю для себя что-то новое», — сказал Чебатков в интервью Om1 Новосибирск.
Он также отметил, что новосибирцы не просто слушают — они чувствуют юмор без всякого перевода, в отличие от жителей других городов.