Стендап-комик Евгений Чебатков признался в любви к Новосибирску

27 ноября 2025, 19:38

Фото: iStock/arh-sib@rambler.ru

Известный российский стендап-комик Евгений Чебатков заявил, что любит Новосибирск и его жителей.





Чебатков часто приезжает в Новосибирск с выступлениями. Он признался, что сибирская осень с её морозами и ветрами создаёт особую атмосферу перед концертом.





«Я очень люблю Новосибирск, и мне нравится дух этого города. Если первые визиты оставляли ощущение чего-то масштабного и не до конца понятного, то сейчас я каждый раз открываю для себя что-то новое», — сказал Чебатков в интервью Om1 Новосибирск.