Baza: старший брат Максима Галкина* оказался гражданином Кипра
Старший брат юмориста Максима Галкина* Дмитрий, который долгие годы работал в российской оборонной сфере, оказался гражданином Евросоюза. Об этом сообщает телеграм-канал Baza, ссылаясь на документы из израильского реестра недвижимости.
Согласно этим сведениям, Дмитрий имеет паспорт Кипра. Предполагается, что он получил его в 2017 году, но точная дата неизвестна. Источник напоминает, что брат артиста — непубличный, но влиятельный человек в России: он работал топ-менеджером в компаниях, поставлявших боеприпасы и военную технику для ВС РФ.
Дмитрий также является совладельцем компании «Оружейные мастерские». После введения украинских санкций в 2023 году предприятие сменило профиль на гражданскую продукцию, но сохранило лицензию на разработку и производство вооружений.
В июне 2024 года в доме Дмитрия на Рублевском шоссе проходили обыски. По одной из версий, они были связаны с непредоставлением сведений о втором гражданстве.
