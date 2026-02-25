Российская киноактриса нуждается в экстренной помощи
Лидия Федосеева-Шукшина нуждается в экстренной помощи из-за проблем с сердцем. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В октябре артистка перенесла операцию по стентированию, но её состояние ухудшилось. В феврале 87-летняя актриса снова почувствовала сильные боли и одышку. Врачи диагностировали сердечную недостаточность. Госпитализация необходима, чтобы избежать риска инфаркта. В этом году Лидия Николаевна уже проходила лечение после инсульта.
Знаменитость снялась более чем в 100 фильмах, среди которых «Калина красная», «Мёртвые души» и «Сверстницы». Фанаты и коллеги переживают за здоровье любимой актрисы и надеются на скорейшее восстановление.
Читайте также: