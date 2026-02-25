Достижения.рф

Народный артист России оказался в центре скандала из-за долгов

Народный артист России Сергей Безруков не платит штрафы за нарушения ПДД
Сергей Безруков (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Народный артист России Сергей Безруков оказался в центре скандала из-за долгов по штрафам за нарушения правил дорожного движения. По информации судебных приставов, сумма задолженности актера достигла 21 750 рублей всего за месяц. Об этом пишет РИА Новости.



С 3 по 20 февраля на мужчину завели 21 исполнительное производство. Эти дела касаются штрафов, выписанных с 30 октября по 21 ноября 2025 года. Нарушения зафиксировали центры автофиксации Госавтоинспекции Москвы и Подмосковья.

Сергей Безруков известен зрителям благодаря ролям в популярных сериалах «Бригада» и «Мастер и Маргарита». Он также проявляет себя как продюсер в проектах «Реальная сказка» и «После тебя». Артист обладает орденом «За заслуги в культуре и искусстве» и наградами «Золотой орел».

