Народный артист России оказался в центре скандала из-за долгов
Народный артист России Сергей Безруков оказался в центре скандала из-за долгов по штрафам за нарушения правил дорожного движения. По информации судебных приставов, сумма задолженности актера достигла 21 750 рублей всего за месяц. Об этом пишет РИА Новости.
С 3 по 20 февраля на мужчину завели 21 исполнительное производство. Эти дела касаются штрафов, выписанных с 30 октября по 21 ноября 2025 года. Нарушения зафиксировали центры автофиксации Госавтоинспекции Москвы и Подмосковья.
Сергей Безруков известен зрителям благодаря ролям в популярных сериалах «Бригада» и «Мастер и Маргарита». Он также проявляет себя как продюсер в проектах «Реальная сказка» и «После тебя». Артист обладает орденом «За заслуги в культуре и искусстве» и наградами «Золотой орел».
Читайте также: