Народный артист России оказался в центре скандала из-за долгов

25 февраля 2026, 08:52

Народный артист России Сергей Безруков не платит штрафы за нарушения ПДД

Сергей Безруков (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Народный артист России Сергей Безруков оказался в центре скандала из-за долгов по штрафам за нарушения правил дорожного движения. По информации судебных приставов, сумма задолженности актера достигла 21 750 рублей всего за месяц. Об этом пишет РИА Новости.