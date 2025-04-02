Baza: в Москве задержали женщину, называющую себя «праправнучкой Николая II»

Светлана Вислобокова (Фото: Телеграм, @vislobokova)
Светлану Вислобокову, которая называет себя «праправнучкой Николая II», задержали в столице. Её подозревают в разжигании ненависти и вражды по отношению к евреям и иудеям, сообщает телеграм-канал Baza.
По данным канала, 52-летняя женщина представляется как историк, профессор, русский интеллектуальный лидер для глобальной политики, универсальный процессуальный лидер и праправнучка Николая II. По её словам, у неё есть множество других титулов и званий и даже справка, что она психически здорова и не употребляет наркотики. Светлана ведёт телеграм-канал, в котором делится своим мнением о российской власти, евреях и мировой геополитики.
Как пишет Baza, именно за посты, опубликованные на этом канале, женщина и была задержана. По версии следствия, с августа 2023 года в своём телеграмм-канале Вислобокова призывала совершать насилие над евреями и иудеями и теми, кто их поддерживает. В публикациях она называла видных деятелей российской политики, спорта и культуры «крысами Израиля» и «жидами», требовала отобрать у них имущество и лишить регалий.
За эти посты 31 марта 2025 года в отношении женщины возбуждены уголовные дела по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». В ближайшее время Вислобоковой будет избрано наказание.
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Как пишет Baza, именно за посты, опубликованные на этом канале, женщина и была задержана. По версии следствия, с августа 2023 года в своём телеграмм-канале Вислобокова призывала совершать насилие над евреями и иудеями и теми, кто их поддерживает. В публикациях она называла видных деятелей российской политики, спорта и культуры «крысами Израиля» и «жидами», требовала отобрать у них имущество и лишить регалий.
За эти посты 31 марта 2025 года в отношении женщины возбуждены уголовные дела по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». В ближайшее время Вислобоковой будет избрано наказание.
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Анастасия Чубина