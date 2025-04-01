Сотни пассажиров люксового круизного лайнера заражены вирусом

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Пассажиры люксового круизного лайнера Queen Mary 2 заразились норовирусом в Великобритании во время плавания. Как пишет издание Daily Mail, речь идет о более 200 зараженных. Уточняется, что лайнер должен был прибыть в Саутгемптон 6 апреля, откуда убыл 8 марта.
Обозреватели подчеркнули, что заражены по меньшей мере 224 человека с учетом 17 членов экипажа, а всего на борту 2,5 тысячи человек. Вспышку норовируса заметили через десять дней после начала круиза.
У путешественников рвота и диарея, что характерно для заболевания. Распространение норовируса происходит через еду, воду и при людском контакте. В основном заболевшие поправляются спустя пару-тройку дней, но бывает, что симптомы проходят лишь через две недели.
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У путешественников рвота и диарея, что характерно для заболевания. Распространение норовируса происходит через еду, воду и при людском контакте. В основном заболевшие поправляются спустя пару-тройку дней, но бывает, что симптомы проходят лишь через две недели.
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Никита Кротов