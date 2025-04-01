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Сотни пассажиров люксового круизного лайнера заражены вирусом

DM: больше 200 пассажиров круизного лайнера Queen Mary подхватили норовирус
Фото: istockphoto/jarun011

Фото: istockphoto/jarun011

Пассажиры люксового круизного лайнера Queen Mary 2 заразились норовирусом в Великобритании во время плавания. Как пишет издание Daily Mail, речь идет о более 200 зараженных. Уточняется, что лайнер должен был прибыть в Саутгемптон 6 апреля, откуда убыл 8 марта.
Обозреватели подчеркнули, что заражены по меньшей мере 224 человека с учетом 17 членов экипажа, а всего на борту 2,5 тысячи человек. Вспышку норовируса заметили через десять дней после начала круиза.

У путешественников рвота и диарея, что характерно для заболевания. Распространение норовируса происходит через еду, воду и при людском контакте. В основном заболевшие поправляются спустя пару-тройку дней, но бывает, что симптомы проходят лишь через две недели.

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Shot: самолёт ООН совершил жёсткую посадку и загорелся в Сомали

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#мир
#великобритания
#вирусы
#новости
Shot: самолёт ООН совершил жёсткую посадку и загорелся в Сомали
01 апреля 2025, 21:54

Фото: istockphoto/rebius

Самолет ООН жестко приземлился в Сомали и загорелся, пишет Telegram-канал Shot. Уточняется, что воздушное судно проскользило носом по взлетно-посадочной полосе в результате отказа шасси.
Предварительно, пострадал один человек, а всего на борту было 17 человек. Жесткая посадка произошла в аэропорту Могадишо. Известно, что у самолета отказало переднее шасси. На место происшествия прибыли спасатели и потушили возгорание.

Похожий инцидент произошел несколько дней назад в американской Миннесоте, где легкомоторное судно упало на жилой дом. Погибли все члены экипажа, их количество не сообщается. Никто из жителей дома не пострадал. Ведется расследование.

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#мир
#оон
#самолёты
#новости
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Полиция Германии пять часов расследовала убийство секс-куклы
DM: немецкая полиция расследовала убийство секс-куклы, думая, что это труп
01 апреля 2025, 18:28

Фото: istockphoto/picturesd

Немецкие полицейские пять часов расследовали убийство секс-куклы, думая, что это «обгоревший труп». Как пишет Daily Mail, находка была в лесу. Ее обнаружил местный житель во время прогулки с собакой.
Мужчина сообщил о «женском теле», наткнувшись на него у заброшенного строения. На место происшествия выехали криминалисты, судмедэксперты и сотрудники уголовного розыска. Место оцепили, «останки» замерили и произвели фотосъемку.

Спустя несколько часов, детектив решил прикоснуться к «телу», после чего выяснилось, что перед ним упакованная в полиэтилен и поврежденная огнем секс-кукла, а не реальная женщина. Правоохранители забрали «вещдок» для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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#секс
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Шесть машин столкнулись из-за задымления на трассе в Саратовской области
01 апреля 2025, 16:19

Фото: iStock/Manuel Chinchilla

В Балаковском районе Саратовской области, на задымлённой трассе Балаково-Духовницкое, столкнулись шесть автомобилей: три КамАЗа, две «Лады» и машина марки «Волга». В результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщил в телеграм-канале начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин.
По его словам, причиной задымления стал пожар в расположенном рядом с дорогой поле. Юрин также сообщил, что из-за задымления введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке трассы Балаково-Духовницкое.



На месте ДТП работают спасатели, медики скорой помощи, сотрудники ДПС и пожарной охраны. Спасатели областной службы при помощи гидравлического инструмента деблокировали из «Лады» мужчину и транспортировали его в машину скорой помощи для госпитализации. Также была госпитализирована женщина.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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Мизулина предъявила новые претензии к Лебедеву по своему иску о защите чести
01 апреля 2025, 15:44

Екатерина Мизулина (Фото: РИА Новости/Евгений Горбачев)

Новые претензии по иску о защите чести и достоинства предъявила дизайнеру Артемию Лебедеву глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом в беседе с ТАСС проинформировал защитник блогера Калой Ахильгов.
Адвокат рассказал, что Мизулина добавила в свой иск еще четыре видеозаписи с участием Лебедева. Политик попросила признать недостоверными ролики с дизайнером от 13 сентября 2023 года, 9 и 13 февраля и 1 августа прошлого года.

В сентябре 2024 года Лебедев в одном из своих интервью назвал деятельность Мизулиной «инфотерроризмом», вредным для страны. Соответчиком по делу проходит признанный иноагентом в России журналист.

Позже Мизулина ​опровергла информацию о дополнительных требованиях и назвала новость фейком.

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#суд
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Депутат «Единой России» Избрехт погиб на стрельбище
Baza: депутат «Единой России» Избрехт погиб на стрелковом полигоне
01 апреля 2025, 15:15

Павел Избрехт (Фото: РИА Новости/Павел Лисицын)

В Челябинской области погиб 46-летний депутат от «Единой России» и директор цинкового завода Павел Избрехт. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным портала, он скончался от огнестрельного ранения в стрелковом комплексе «Царская охота». Депутат, которого сопровождали водитель и охранник, отправился на полигон днем 1 апреля. Избрехт и его подчиненные уже собирались уезжать, но он внезапно решил проверить, разряжено ли ружье Blaser, тогда же и произошла трагедия.

С 2014 года Избрехт занимал пост генерального директора Челябинского цинкового завода. С осени 2021 года он также являлся членом комитета по промышленной политике Законодательного собрания региона, а недавно получил назначение на должность председателя общественного совета при Министерстве промышленности Челябинской области.

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