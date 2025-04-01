Сотни пассажиров люксового круизного лайнера заражены вирусом

В Балаковском районе Саратовской области, на задымлённой трассе Балаково-Духовницкое, столкнулись шесть автомобилей: три КамАЗа, две «Лады» и машина марки «Волга». В результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщил в телеграм-канале начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин.