Мизулина предъявила новые претензии к Лебедеву по своему иску о защите чести

Екатерина Мизулина (Фото: РИА Новости/Евгений Горбачев)
Новые претензии по иску о защите чести и достоинства предъявила дизайнеру Артемию Лебедеву глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом в беседе с ТАСС проинформировал защитник блогера Калой Ахильгов.
Адвокат рассказал, что Мизулина добавила в свой иск еще четыре видеозаписи с участием Лебедева. Политик попросила признать недостоверными ролики с дизайнером от 13 сентября 2023 года, 9 и 13 февраля и 1 августа прошлого года.
В сентябре 2024 года Лебедев в одном из своих интервью назвал деятельность Мизулиной «инфотерроризмом», вредным для страны. Соответчиком по делу проходит признанный иноагентом в России журналист.
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В сентябре 2024 года Лебедев в одном из своих интервью назвал деятельность Мизулиной «инфотерроризмом», вредным для страны. Соответчиком по делу проходит признанный иноагентом в России журналист.
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Никита Кротов