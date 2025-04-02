Shot: во Владивостоке неизвестные подожгли и ударили ножом мужчину

Пассажиры люксового круизного лайнера Queen Mary 2 заразились норовирусом в Великобритании во время плавания. Как пишет издание Daily Mail, речь идет о более 200 зараженных. Уточняется, что лайнер должен был прибыть в Саутгемптон 6 апреля, откуда убыл 8 марта.