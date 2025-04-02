Shot: во Владивостоке неизвестные подожгли и ударили ножом мужчину

Фото: iStock/tiero
Во Владивостоке трое неизвестных избили, подожгли и несколько раз ударили ножом мужчину в районе ТЦ «Самоцвет». Об этом сообщает Shot.
«Трое преступников сначала сильно избили 41-летнего мужчину, облили воспламеняющейся жидкостью и подожгли», — пишут в telegram-канале.
Когда пострадавший упал, ему нанесли еще несколько ударов ножом в спину. Окровавленного мужчину нашел охранник. Он доставлен в больницу с серьезными ранениями. Сотрудники полиция запустили проверку и ищут злоумышленников. Мотивы преступников и личность пострадавшего неизвестны.
Читайте также:
ОМОН устроил рейд в столичном фитнес-клубе
В Башкирии подростки искалечили мальчика-инвалида из-за девушки
В центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего прохожим ножом
Иван Мусатов