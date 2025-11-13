Baza: Зумеры в России все чаще венчаются в церкви
В последние четыре года в России наблюдается значительный рост интереса молодёжи к православию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Как отмечает священник Павел Островский, популярность веры среди зумеров связана с активной информационной работой священников и православных центров в интернете, а также появлением православных блогеров и контента, который доступно объясняет религию. По данным ВЦИОМ, на 2025 год около 66% россиян остаются приверженцами православия.
Что касается венчаний, молодёжь ценит их «сакральную» эстетику: хор, свечи, церковный антураж и золотые орнаменты. Всё чаще венчание проходит в один день с регистрацией брака в ЗАГСе, придавая событию духовное значение.
