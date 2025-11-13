Россиянам назвали одну опасность умной колонки

13 ноября 2025, 12:52

Роскачество: существует опасность утечки данных через умные колонки

Фото: istockphoto/BartekSzewczyk

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с ТАСС предупредил, что умные колонки могут передавать конфиденциальные данные о россиянах и представлять риск утечек через интеллектуальные устройства.