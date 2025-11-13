Россиянам назвали одну опасность умной колонки
Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с ТАСС предупредил, что умные колонки могут передавать конфиденциальные данные о россиянах и представлять риск утечек через интеллектуальные устройства.
По его словам, чтобы не потерять приватность, не стоит обсуждать чувствительную информацию в непосредственной близости от таких гаджетов. Их работа предполагает постоянный анализ звукового окружения. Любая фоновая речь может зафиксироваться и использоваться для составления подробного профиля пользователя — от интересов и повседневных привычек до маршрутов.
При выборе колонки эксперты советуют проверить, есть ли на ней кнопка отключения микрофона, и всегда его выключать, когда устройство не используется.
Ту же логику Кузьменко рекомендует применять и к другим устройствам. Например, закрывать шторкой камеру ноутбука, чтобы минимизировать последствия возможного взлома.
