The Times: у Адольфа Гитлера был недоразвитый пенис
Учёные установили, что у Адольфа Гитлера была генетическая мутация, нарушающая развитие пениса. Как сообщает The Times, исследователи выявили у диктатора синдром Каллмана, который препятствует нормальному созреванию половых органов.
Образец ткани для анализа в 1945 году взял американский полковник Розенгерн с дивана, на котором Гитлер покончил с собой. Спустя 80 лет генетики смогли провести подробное исследование.
Ученые отмечают, что у Гитлера не было семьи, в отличие от других высокопоставленных нацистов, что подтверждает данные о нарушениях развития. Также у диктатора могли быть склонности к аутизму, шизофрении и биполярному расстройству. Слухи о его еврейском происхождении исследователи опровергли.
