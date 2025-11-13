The Times: у Адольфа Гитлера был недоразвитый пенис

13 ноября 2025, 12:47

Фото: iStock/TkKurikawa

Учёные установили, что у Адольфа Гитлера была генетическая мутация, нарушающая развитие пениса. Как сообщает The Times, исследователи выявили у диктатора синдром Каллмана, который препятствует нормальному созреванию половых органов.