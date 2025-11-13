В РФ выявили свыше 60 ранее неизвестных вирусов

13 ноября 2025, 12:39

Центр «Вектор» выявил в РФ свыше 60 ранее неизвестных вирусов

Фото: istockphoto/Eugeneonline

Гендиректор научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Роспотребнадзора Александр Агафонов сообщил, что в России выявили свыше 60 ранее неизвестных вирусов. Об этом пишет РИА Новости.