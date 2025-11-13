Достижения.рф

В РФ выявили свыше 60 ранее неизвестных вирусов

Фото: istockphoto/Eugeneonline

Гендиректор научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Роспотребнадзора Александр Агафонов сообщил, что в России выявили свыше 60 ранее неизвестных вирусов. Об этом пишет РИА Новости.



По его словам, образцы для исследования прислали более 50 субъектов Федерации. Специалисты выделили новые вирусы и изучили их генетическую структуру при работе по предотвращению глобальных пандемий.

Агафонов отметил, что ключевая задача — выявить среди найденных вирусов те, которые патогенны для человека, и оценить, насколько быстро они могут эволюционировать и превратиться в штаммы с пандемическим потенциалом.

Он подчеркнул сложность этой работы и призвал активнее применять методы искусственного интеллекта и нейросетей для прогнозирования структур будущих препаратов и вакцин, чтобы затем оперативно тестировать их прототипы.

Также он напомнил, что «Вектор» реализует крупный национальный проект «Виром Российской Федерации».

Никита Кротов

