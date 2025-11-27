На форуме в Дубне представили уникального суперсотрудника на базе ИИ

27 ноября 2025, 16:05

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне на форуме «Технологии и инновации» представили платформу для управления гибридными и удалёнными рабочими местами с использованием искусственного интеллекта. Платформа выглядит как аппарат IP-телефонии и является мультифункциональным программным продуктом, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Свою последнюю разработку презентовала компания-резидент особой экономической зоны «Дубна» Getmobit.

«Аналогов нашей универсальной док-станции GM Box нет ни в России, ни в мире. Она объединяет все сервисы, необходимые современному сотруднику на рабочем месте. Это подключение к виртуальным инфраструктурам, сервисам IP-телефонии и видеоконференцсвязи», – рассказал директор департамента управления продуктовым портфелем компании Getmobit Василий Шубин.

«Одна из приоритетных задач, стоящих сегодня перед предприятиями страны, – рост объёмов выпуска собственных разработок и инновационных продуктов. Эффективными площадками для развития технологичных и инновационных компаний остаются особые экономические зоны. ОЭЗ «Дубна» – один из лидеров. Продукция её компаний-резидентов уже давно завоевала российский и международный рынок», – отметил глава наукограда Максим Тихомиров.