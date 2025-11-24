Эксперт Горбунов: мошенники создают фишинговые сайты с помощью ИИ
Мошенники могут с лёгкостью создавать поддельные сайты магазинов или сайтов банков с помощью искусственного интеллекта, которые визуально похожи на оригиналы. Об этом предупредил ведущий эксперт по сетевым угрозам, веб-разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов.
Он пояснил, что главной целью фишинговых сайтов является получение авторизационных данных (логин, пароль, код из СМС), чтобы войти в настоящий сервис.
«Распознать фишинговый ресурс визуально без знаний веб-программирования непросто. К тому же важно учитывать, что у основного сайта мог обновиться дизайн, поэтому визуальная проверка не дает стопроцентной уверенности», — рассказал Горбунов в разговоре с «Петербургским дневником».
Он посоветовал внимательно проверять адрес сайта и источник ссылки. Если ссылка пришла от друга в мессенджере, то лучше сначала уточнить информацию напрямую, прежде чем переходить по ней.
«Главное — не открывать ссылку, пока не будет подтверждена ее подлинность, и не вводить на таком сайте никаких сведений», — подчеркнул эксперт.
Тем временем в Кузбассе за прошедшую неделю мошенники обманули 52 человека. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Отмечается, что жертвы мошеннических действий в общей сложности лишились 16 млн 890 тысяч рублей. Среди пострадавших есть и дети.
«Чаще всего для обмана детей мошенники используют игровые миры. Злоумышленники через чаты предлагают обменять виртуальную валюту или предметы. Дети, доверившись незнакомцам, могут взять телефон родителей и перевести деньги или оформить кредиты», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, мошенники под разными предлогами убеждают детей передать деньги и драгоценности родителей курьеру.