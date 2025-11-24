Эксперт Горбунов: мошенники создают фишинговые сайты с помощью ИИ

24 ноября 2025, 14:27

Фото: iStock/welcomia

Мошенники могут с лёгкостью создавать поддельные сайты магазинов или сайтов банков с помощью искусственного интеллекта, которые визуально похожи на оригиналы. Об этом предупредил ведущий эксперт по сетевым угрозам, веб-разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов.





Он пояснил, что главной целью фишинговых сайтов является получение авторизационных данных (логин, пароль, код из СМС), чтобы войти в настоящий сервис.





«Распознать фишинговый ресурс визуально без знаний веб-программирования непросто. К тому же важно учитывать, что у основного сайта мог обновиться дизайн, поэтому визуальная проверка не дает стопроцентной уверенности», — рассказал Горбунов в разговоре с «Петербургским дневником».

«Главное — не открывать ссылку, пока не будет подтверждена ее подлинность, и не вводить на таком сайте никаких сведений», — подчеркнул эксперт.

«Чаще всего для обмана детей мошенники используют игровые миры. Злоумышленники через чаты предлагают обменять виртуальную валюту или предметы. Дети, доверившись незнакомцам, могут взять телефон родителей и перевести деньги или оформить кредиты», — уточнили в ведомстве.