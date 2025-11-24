Трамп опубликовал свое изображение на троне, сгенерированное ИИ
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети изображение, сгенерированное искусственным интеллектом. На картинке он сидит на огромном золотом троне в доспехах. Вокруг него расположились двое мужчин и одна женщина.
Согласно изданию Daily Beast, у ног главы США изображены известные демократы: лидер меньшинства Чак Шумер, сенатор Элизабет Уоррен и сенатор Адам Шифф. Последний стал объектом расследования по поводу ипотечного мошенничества.
Эта публикация вызвала бурные обсуждения в социальных сетях. Пользователи активно комментируют как саму картинку, так и ее символику. Он продолжает удивлять общественность своими действиями и провокационными постами.
Дональд Трамп — политик, президент США с 20 января 2025 года, предприниматель, миллиардер. Ранее занимал пост президента Соединенных Штатов в 2017–2021 годах.
