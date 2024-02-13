Базирующаяся в аэропорту Жуковский авиакомпания стала лучшей в России

Фото: Дмитрий Павлов
«Победа в этой номинации – не только знак признания весомого вклада Red Wings в возрождение отечественной авиатехники, но и серьёзный стимул на будущее. Формируя портфель заказов на самолёты российского производства, мы закладываем новую базу суверенного рынка гражданского авиастроения России, которое сейчас восстанавливается после десятилетий доминирования западных производителей», – заявил гендиректор компании Евгений Солодилин.Red Wings – первая и пока единственная российская авиакомпания, эксплуатирующая весь спектр отечественных гражданских самолётов. Основу парка составляют ближнемагистральные лайнеры SSJ-100. В конце прошлого года он пополнился модернизированным Ту-214, который с начала февраля используется на регулярных рейсах.
Маршрутная сеть Red Wings состоит из более чем ста внутрироссийских и зарубежных направлений.
Читайте также:
В Росавиации прошли обыски из-за вывоза бортов за рубеж
Лучший способ борьбы с Альцгеймером: как управление вертолётом помогает победить болезни
В московском аэропорту «Шереметьево» чуть не столкнулись два самолёта