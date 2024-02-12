В Росавиации прошли обыски из-за вывоза бортов за рубеж

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Обыски были проведены Федеральной службой безопасности (ФСБ) в Центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве в рамках уголовных дел о незаконном выводе почти 60 гражданских самолетов и вертолетов из-под юрисдикции России. Об этом информирует издание «Известия».
Согласно данным публикации, начиная с марта 2022 года, указанные воздушные суда были проданы, в том числе в недружественные страны.
В дальнейшем три вертолета были задействованы в специальной военной операции на стороне противника, а самолеты Ил-76 использовались для перевозки грузов с отключенными идентификационными приборами, что мешало отслеживанию их маршрутов.
На месте проведения обыска сотрудники ФСБ и МВД изымали документы из кабинетов двух чиновников агентства.
По части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность») возбуждены уголовные дела в отношении Кристины Бывалиной, ее бывшего заместителя Анны Жильцовой, уволенной в июне 2023 года, а также Петра Козырева.
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В дальнейшем три вертолета были задействованы в специальной военной операции на стороне противника, а самолеты Ил-76 использовались для перевозки грузов с отключенными идентификационными приборами, что мешало отслеживанию их маршрутов.
По части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность») возбуждены уголовные дела в отношении Кристины Бывалиной, ее бывшего заместителя Анны Жильцовой, уволенной в июне 2023 года, а также Петра Козырева.
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Артем Кузьмин