В московском аэропорту «Шереметьево» чуть не столкнулись два самолета

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11 февраля самолет, следовавший из аэропорта Шереметьево рейсом Москва — Уфа прервал взлет. Об этом «Радио 1» сообщил источник.
Причиной прерывания взлета ВПП06Ц стало промедление начала разбега после разрешения на взлет и сокращения интервала эшелонирования с заходящим на посадку воздушного судна на параллельную ВПП06П. Самолет самостоятельно освободил воздушно-посадочную полосу. Командир самолет принял решение на последующий вылет.
Эксплуатантом является ООО «Северный Ветер».
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате крушения самолета во Флориде. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Причиной прерывания взлета ВПП06Ц стало промедление начала разбега после разрешения на взлет и сокращения интервала эшелонирования с заходящим на посадку воздушного судна на параллельную ВПП06П. Самолет самостоятельно освободил воздушно-посадочную полосу. Командир самолет принял решение на последующий вылет.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате крушения самолета во Флориде. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак