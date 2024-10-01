BBI: Совокупное состояние богатейших бизнесменов России выросло на $30,2 млрд

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Совокупное состояние богатейших российских предпринимателей за девять месяцев текущего года увеличилось на 30,2 миллиарда долларов. Больше других преумножил своё состояние экс-бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко.
Такие выводы можно сделать из опубликованных данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Всего в список 500 богатейших людей мира входят 25 россиян. На 1 октября 2024 года их общее состояние оценивается в 360,2 миллиарда долларов. Самым богатым россиянином по-прежнему остаётся владелец «Норникеля» Владимир Потанин. С начала года его состояние выросло на 1,57 миллиарда долларов и теперь составляет 32,6 миллиарда.
Второй и третий участники списка поменялись местами. Вторым теперь стал бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Он с начала года разбогател на 4,27 миллиарда долларов — до 28,2 миллиарда. Это позволило ему обойти в рейтинге совладельца ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. Его состояние увеличилось «всего» на 2,83 миллиарда и теперь составляет 27,5 миллиарда долларов.
В десятке также бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, Андрей Мельниченко, разбогатевший больше всех, на 6,22 миллиарда долларов, совладелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров, Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон»), чьё состояние сократилось на 5,51 миллиарда, основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман и бывший фактический владелец «Уралкалия», основной держатель активов футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев.
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Второй и третий участники списка поменялись местами. Вторым теперь стал бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Он с начала года разбогател на 4,27 миллиарда долларов — до 28,2 миллиарда. Это позволило ему обойти в рейтинге совладельца ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. Его состояние увеличилось «всего» на 2,83 миллиарда и теперь составляет 27,5 миллиарда долларов.
В десятке также бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, Андрей Мельниченко, разбогатевший больше всех, на 6,22 миллиарда долларов, совладелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров, Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон»), чьё состояние сократилось на 5,51 миллиарда, основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман и бывший фактический владелец «Уралкалия», основной держатель активов футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев.
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Александр Бойцов