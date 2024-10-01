Миллиардер Усманов выиграл суд против немецкого канала ARD

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Бизнесмен Алишер Усманов выиграл суд против немецкого телеканала ARD, который обвинил миллиардера в создании системы подкупа судей Международной федерации фехтования (FIE) на Олимпиаде-2024 в Париже. Каналу грозит штраф до €250 тысяч за дальнейшее распространение клеветы.
В августе 2024 года журналист Ханс-Йоахим Зеппельт обвинил бывшего руководителя FIE Усманова в подкупе судей на основе заявления грузинского спортсмена Сандро Базадзе, который проиграл поединок в Париже. Позже президент Федерации фехтования Грузии отозвал заявление спортсмена и официально принес извинения FIE.
«В репортаже нет никаких доказательств, кроме сплетен, распространяемых сомнительными свидетелями, выдуманных инсинуаций, домыслов и слухов. Запрещенное судом заявление также является уголовным преступлением», — цитирует комментарий адвоката Усманова по решению Земельный суд Гамбурга РИА Новости.
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