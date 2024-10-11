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«БДСМ и садомазо-хрень»: православный философ оценил квадробинг

Православный философ Михеев назвал квадробинг разновидностью БДСМ
11 октября 2024, 13:54
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

«Квадробинг — это БДСМ и садомазо-хрень», заявил православный философ Сергей Михеев в эфире телеканала «Спас».
Он отметил коллективное помешательство родителей, которые выводят детей на улицу на поводке, и считает, что подобное веяние связано с распространением различных извращений в странах Запада.

«Все эти хождения на поводке, эти ассоциации себя с бессловесным животным — это все называется БДСМ, это все садомазо-хрень. Все эти поводки, маски, ошейники, представления себя бессловесным животным, чьим-то рабом — это все оттуда», — заявил Михеев.



Он пояснил, что «гнусное» сообщество пытается вовлечь во всю эту гадость неокрепшие умы несовершеннолетних под предлогом игры и заразить их своими извращениями.

Ранее сенатор Наталия Косихина выступила с предложением о запрете в России субкультуры квадроберов.

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#мид
#законопроект
#маски
#психиатр
#игры
#лавров
В Истре обновили 9,6 километров теплосетей и отремонтировали котельную
11 октября 2024, 13:48

Фото: пресс-служба правительства МО

Обновление систем теплоснабжения ведётся в городском округе Истра, оно включает замену сетей, а также модернизацию и строительство котельных. О проведённых и запланированных работах доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава Истры Татьяна Витушева, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В настоящее время отопительный сезон в округе стартовал в полном объёме.

«Срывов по пуску отопления у нас нет, идем в графике. Все 76 котельных запущены, все социальные объекты и многоквартирные дома с теплом», — сказала Татьяна Витушева.
Она также сообщила, что в текущем году в округе обновили 9,6 км теплосетей и капитально отремонтировали котельную №12 в микрорайоне Большевик. В настоящее время продолжаются работы по модернизации двух котельных в посёлке Глебовское и городе Дедовск, улучшения почувствуют около 25 тысяч жителей округа.

В будущем году планируется завершить модернизацию двух котельных в Истре и Павловской Слободе, в 2027 году — семи котельных, три из них расположены в Дедовске и по одной в посёлке Курсаково, селе Онуфриево, селе Новопетровское и деревне Кострово. Кроме того, в округе планируется построить четыре новые котельные и десять центральных тепловых пунктов.

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#истра
#андрей воробьёв
#татьяна витушева
#теплоснабжение
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#котельная
#жкх
#отопительный сезон
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«Вряд ли порадует»: Синоптик рассказал, когда москвичам готовиться к первому снегу
Синоптик Шувалов: первый снег ждем в ночь с понедельника на вторник
11 октября 2024, 13:41

Фото: iStock/KrimKate

Вторая неделя октября подходит к концу. Она уже значительно холоднее предыдущей. Жители Москвы и области постепенно вооружаются шапками и перчатками.
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что ближайшее время погода жителей столицы и области вряд ли порадует.

«В понедельник со второй половины дня вероятность выпадения снега очень большая. Он выпадет в ночь на вторник, может образоваться тоненький снежный покров толщиной 1-2 см. Понятное дело, что во вторник все растает, дождь смоет этот снег. Но все-таки первый снег мы ждем», — поделился синоптик.

Однако он порадовал, сказав, что выходные будут относительно благополучными.

«Сегодня, 11 октября, в столице до 15 градусов, такого тепла уже не будет, но будет достаточно благоприятная погода: 10-12 градусов в субботу и около 8 градусов в воскресенье. Все-таки с юго-востока подтягивается холод это арктический циклон», — отметил Шувалов.

По его словам, в выходные дни осадков не будет, и давление на 8-10 миллиметров ртутного столба окажется выше, чем положено по климату.

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#подмосковье
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В Истре благоустроят центр города, лесопарк, пляж и сквер
11 октября 2024, 13:28

Фото: пресс-служба правительства МО

Масштабная программа по благоустройству будет реализована в городском округе Истра в будущем году, она затронет городские и природные территории. Об этом доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава Истры Татьяна Витушева, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«В 2025 году приведут в порядок историческую часть города, включая Центральную площадь. Это будет сделано благодаря победе во Всероссийском конкурсе проектов, инициированном президентом», — сказала Татьяна Витушева.
Кроме того, в планах на будущий год стоит благоустройство пляжа на реке Поповка в Дедовске, благоустройство городского лесопарка «Соколка» и создание сквера в посёлке Глебовский.

За последние несколько лет в округе благоустроили Центральный парк в Истре и парк «Фабричный» в Дедовске, открыли лесопарк «Шишкин лес» в Павловской Слободе, а недавно завершили благоустройство дедовского парка «Гучково». Татьяна Витушева отметила, что этот парк стал новой точкой притяжения для жителей всех возрастов.

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#андрей воробьёв
#татьяна витушева
#истра
#благоустройство
#парки
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Губернатор Забайкалья Осипов не вытирал козявку об главу лесничества
Власти Забайкалья: Осипов на видео с Шаляпиной чесал нос из-за мошки
11 октября 2024, 12:58

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Губернатор Забайкалья Александр Осипов чесал нос из-за мошки, после чего аккуратно дотронулся до руководителя Карымского лесничества Елены Шаляпиной, чтобы развернуть ее в нужную сторону. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона Вячеслав Кулаков, передает РИА Новости.
Накануне отрывок видео опубликовал телеграм-канал Mash, на котором кажется, что Осипов поковырялся в носу, а потом вытер руку об главу лесничества, которая в этот момент зачитывала доклад.

По его словам, накануне СМИ опубликовали лишь небольшой отрывок полного видео, после чего сложилось обманчивое восприятие. На месте был сильный пожар и огромное число мошек, из-за которых все присутствующие чесали носы. На полном видео видно, что Осипов чешет нос, потом дотрагивается до Шаляпиной и аккуратно разворачивает ее в сторону пожара, чтобы уточнить информацию по конкретному направлению.

«Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять. Главное, чтобы вся эта история не расстроила Елену Шаляпину», — передал Кулаков слова Осипова.

При этом заместитель председателя правительства региона считает, что перед Шаляпиной необходимо извиниться ввиду искажения восприятия произошедшего.

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#пожар
#видео
#сми
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В Истре в 2025 году откроют новую школу на 500 мест
11 октября 2024, 12:56

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

В городском округе Истра ведётся активная работа по ремонту и строительству объектов образования, о достижениях и планах в этой сфере доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава Истры Татьяна Витушева, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Татьяна Семёновна, вы с 2019 года возглавляете Истру, которая очень заметно развивается. Помимо городов в округе много коттеджных поселков с большим количеством жителей. Мы стараемся реализовывать самые разные мероприятия (..) и, можно сказать, делаем марш-бросок по строительству школ. Это была очень серьезная проблема, о которой нам говорили жители. Расскажите, как обстоят дела сейчас?» — спросил губернатор.
Татьяна Витушева сообщила, что в текущем году в истринском селе Павловская Слобода открыли школу на 1100 мест, капитально отремонтировали Костровскую школу и завершили строительство кампуса для преподавателей в Технолицее имени Долгих. До конца года планируется также ввести в эксплуатацию два кампуса для учеников. Ведётся и строительство школ.

«Сейчас у нас строятся две школы, в следующем году по плану — ещё одна и четыре детских сада. Кроме того, в программе на 2026 год стоит сельская школа в Новопетровском», — сказала глава округа.
В настоящее время инвестор возводит в истринской деревне Красный Посёлок школу, рассчитанную на 500 учеников. Эта школа должна быть готова к следующему учебному году. Кроме того, идёт строительство корпуса Покровской школы на 250 мест, это здание планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

В будущем году начнётся строительство школы и детского сада в жилом комплексе «Новоснегирёвский», а также детских садов в ЖК «Малая Истра», деревне Красный Посёлок и микрорайоне Восточный.

Отмечается также, что в мае этого года была открыта после капитального ремонта Истринская областная больница, а до конца года будет завершён ремонт в инфекционном отделении в городе Дедовск.

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#детские сады
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#истра
#андрей воробьёв
#татьяна витушева
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В Москве отремонтируют центр содействия семейному воспитанию «Берег надежды»
11 октября 2024, 12:43

Фото: iStock/audioundwerbung

В Москве в одном из отделений центра содействия семейному воспитанию «Берег надежды» пройдет капитальный ремонт. Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя ведомства Ивана Щербакова.
По словам Щербакова, Москомэкспертиза согласовала проект капитального ремонта в трехэтажном здании в районе Ново-Переделкино. Уточняется, что ремонт затронет первый этаж учреждения.

В процессе работ будет обновлена наружная и внутренняя отделка, произведена замена дверных и оконных блоков в одном из отделений центра. Отмечается, что в отделении также заменят инженерные коммуникации.

Ранее сообщалось, что Фонд капитального ремонта проводит ремонт подвалов в многоквартирных домах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#москва
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«Серьезное отравление»: Кинолог объяснил, чем для собаки опасны осенние прогулки
Кинолог Голубев: собака может отравиться токсичными веществами из лужи
11 октября 2024, 12:15

Фото: iStock/Chalabala

Осенняя пора может радовать нас солнечными днями и золотыми листьями в парках и скверах. Гулять в такое время года одно удовольствие: питомцу не жарко, а сухие дни позволяют больше времени проводить на улице. Однако не стоит забывать, что осенью собака может встретиться с опасностями, которые поджидают ее на прогулке.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что клещи и блохи, опавшие желуди и каштаны, антифриз, лужи, собравшие в себя грязь и токсичные химикаты — все это может встретить питомец на прогулке осенью.

«Собаководу важно позаботиться о безопасности любимца в холодное время года. Конечно, не стоит излишне волноваться, но быть немного внимательней на улице не помешает», — сказал эксперт.

Желуди и каштаны


Осенью начинают созревать и опадать желуди и каштаны. Собаководам важно быть внимательными на прогулке и не позволять питомцу интересоваться ими. Помимо того, то собака может подавиться плодами, которые могут вызвать серьезное отравление. В каштанах содержится эскулин, который вызывает рвоту, диарею, потерю аппетита и снижение активности, боли в животе, жажду и даже тремор. А желуди содержат дубильную кислоту, которая может навредить печени и почкам. Помимо этого, у собаки может начаться крапивница и отеки.


Клещи


Влажная и теплая погода благоприятно влияют на жизнедеятельность клещей. Во многих регионах России опасность подцепить клеща на прогулке сохраняется до заморозков. Поэтому если хозяин перестал обрабатывать питомца от насекомых в конце лета, есть риск подхватить клеща во время прогулки осенью.


Антифриз


Часто можно заметить небольшие пятна под автомобилем. В некоторых случаях это разливается антифриз. Осенью антифриз может разноситься по улице и оставаться в лужах. Если питомец случайно попробует антифриз или воду с антифризом он может серьезно отравиться. Дело в том, что в состав антифриза у разных производителей входит этиленгликоль, пропиленгликоль или метанол. Любое из этих активных ингредиентов очень токсичны для собаки.


Опавшие листья


Многие собаки очень любят осенние листья: они с азартом ныряют и исследуют кучи собранных листьев. Эта игра может стать причиной травм у питомца. Под осенними листьями могут прятаться осколки стекла, проволока, арматура или другие опасные предметы. Лучше не позволять питомцу прыгать в гору из листьев. Если собаке нравится играть в них, то выбирайте для этого места в парках, где листья небольшим покрывалом лежат вдоль деревьев.


Лужи


Лужи собирают в себе всю грязь и токсичные вещества. Если у вашего питомца есть небольшая рана на подушечках лап, прогулка по луже может вызвать раздражение и аллергическую реакцию.

Несмотря на то, что осенью на улице собака может столкнуться с неприятными ситуациями, не отказывайте себе в удовольствии подольше погулять с питомцем, зайти в любимый парк, который усеян осенними листьями, побегать на дрессировочной площадке и просто провести вместе с собакой время на улице.

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#опасность
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На Савёловском направлении 12 и 13 октября пустят компенсационные автобусы
11 октября 2024, 11:56

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Компенсационные автобусы запустит Центральная пригородная пассажирская компания на Савёловском направлении в ближайшие выходные, 12 и 13 октября, из-за отмены ряда пригородных поездов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
Автобусы будут курсировать по трём маршрутам: от автовокзала Дмитрова через станцию Икша до станции МЦД Лианозово, от автовокзала Дмитрова до Дубны с остановками «Станция Вербилки», «Платформа Запрудня», «Темпы», «Мельдино-1», «2-й участок», «Карманово» «Станция Большая Волга» и «Станция Дубна», а также от станции Большая Волга в Дубне до станции Вербилки с остановками «Карманово», «2-й участок», «Мельдино-1», «Темпы» и «Платформа Запрудня».

Время отправления автобусов и прибытия на каждую из остановок указано сайте ЦППК. При этом в компании отметили, что реальное время будет зависеть от ситуации на дорогах.

Для проезда на компенсационном автобусе пассажир должен будет предъявить проездные документы на электричку.

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#компенсации
#московская область
#подмосковье
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В Москве увеличат минимальный размер пенсии с городской доплатой
11 октября 2024, 11:50

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В следующем году московским пенсионерам поднимут минимальный размер пенсии с городской доплатой до 25 850 рублей. При этом доплату получают около двух миллионов столичных пенсионеров. Такая информация опубликована на сайте мэра и правительства.
«Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 25 850 рублей в месяц. Городскую доплату получают около двух миллионов московских пенсионеров», — говорится в сообщении.

Ранее эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих заявила, что с ноября повысятся пенсии работников угольной отрасли и членов лётных экипажей гражданской авиации, которые достигли необходимого стажа, а также пенсионеров, отметивших 80-летие в октябре.

Помимо этого, Рыжих отметила, что требуемая выслуга сокращается на 5 лет, если трудовая деятельность была прекращена по состоянию здоровья.

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