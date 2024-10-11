«БДСМ и садомазо-хрень»: православный философ оценил квадробинг

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«Квадробинг — это БДСМ и садомазо-хрень», заявил православный философ Сергей Михеев в эфире телеканала «Спас».
Он отметил коллективное помешательство родителей, которые выводят детей на улицу на поводке, и считает, что подобное веяние связано с распространением различных извращений в странах Запада.
Он пояснил, что «гнусное» сообщество пытается вовлечь во всю эту гадость неокрепшие умы несовершеннолетних под предлогом игры и заразить их своими извращениями.
Ранее сенатор Наталия Косихина выступила с предложением о запрете в России субкультуры квадроберов.
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«Все эти хождения на поводке, эти ассоциации себя с бессловесным животным — это все называется БДСМ, это все садомазо-хрень. Все эти поводки, маски, ошейники, представления себя бессловесным животным, чьим-то рабом — это все оттуда», — заявил Михеев.
Он пояснил, что «гнусное» сообщество пытается вовлечь во всю эту гадость неокрепшие умы несовершеннолетних под предлогом игры и заразить их своими извращениями.
Ранее сенатор Наталия Косихина выступила с предложением о запрете в России субкультуры квадроберов.
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Элина Позднякова