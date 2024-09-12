«Зайчики по жизни»: Психиатр объяснил, с чем связана субкультура квадроберов

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Сенатор Наталия Косихина выступила с предложением о запрете в России субкультуры квадроберов. Она выразила убеждение, что любая субкультура должна оставаться в рамках разумного и быть безопасной как для себя, так и для окружающих. Сенатор отметила, что молодежь должна больше увлекаться спортом и образовательными занятиями, которые не вредят психике и здоровью окружающих.
Психиатр, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер в беседе с «Радио 1» заявил, что подростковая субкультура квадроберов — дело не депутатов, а родителей.
Он добавил, что субкультурные тренды были всегда, а «квадроберами» можно считать всех, кто надевал костюмы животных в детском саду.
По его мнению, дети, подражающие животным, начинают таким образом интересоваться зоологией, что является положительным фактором.
Психиатр подчеркнул, что подобное поведение детей связано с их гормональными изменениями, с изменениями шкалы ценностей и приоритетов, однако до 18 лет они остаются под контролем и защитой родителей.
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«Существует очень жесткое законодательство, когда дети могут находиться на улице, а после какого времени — нет, чем дети имеют право заниматься, а чем нет — за это ответственность несут родители», — сообщил эксперт.
Он добавил, что субкультурные тренды были всегда, а «квадроберами» можно считать всех, кто надевал костюмы животных в детском саду.
«65 лет назад наша воспитательница в садике перед утренниками назначала должности: ты будешь зайчиком, ты будешь медвежонком, а родители шили костюмы. Потом мы ходили под звуки барабанов. За детей несет ответственность семья, и если какие-то субкультуры угрожают, например, романтизация самоубийств, то тут вмешивается законодательная история», — поделился психиатр.
По его мнению, дети, подражающие животным, начинают таким образом интересоваться зоологией, что является положительным фактором.
«Предыдущие субкультуры несли за собой опасность самоповреждения, дети наносили порезы, делали идиотские татуировки, а то, что они надевают звериные маски и изображают кошачью походку, не несет никакой метафизической нагрузки. Это игра. Детям всегда хочется играть. Потом они подрастают, у них начинают бурлить гормоны, и звериные повадки перерастают в человеческие: как реализовать себя в этом обществе», — объяснил Теслер.
Психиатр подчеркнул, что подобное поведение детей связано с их гормональными изменениями, с изменениями шкалы ценностей и приоритетов, однако до 18 лет они остаются под контролем и защитой родителей.
«Я за 48 лет психиатрической практики ни разу не встречал людей, которые в детстве играли в космонавтов, и стали космонавтами. И ни разу не встречал людей, которые в детском саду были зайчиками и стали зайчиками по жизни. Если человек хочет сейчас быть медвежонком, то потом захочет стать другим — наденет галстучек, пойдет на работу в банк и будет считать, что преуспел в жизни. Быть банкиром — тоже ролевая игра», — заключил собеседник.
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Анастасия Бондарева