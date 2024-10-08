Лавров обсудил с главой МИД Армении Мирзояном субкультуру квадроберов

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Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян обсудили субкультуру квадроберов во время ожидания начала переговоров лидеров двух государств в Кремле.
Российский политик поинтересовался, если в Армении квадроберы. Мирзоян отметил, что знает о таком новом молодёжном движении, но не уточнил про наличие его представителей в республике.
Также посол Армении в России Гурген Арсенян сообщил, что в Европе сейчас квадроберы начали определять себя как отдельный гендер.
Напомним, что квадроберами называют представителей новой молодёжной субкультуры. Они отличаются тем, что передвигаются на четвереньках, имитируя движения животных.
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Также посол Армении в России Гурген Арсенян сообщил, что в Европе сейчас квадроберы начали определять себя как отдельный гендер.
Напомним, что квадроберами называют представителей новой молодёжной субкультуры. Они отличаются тем, что передвигаются на четвереньках, имитируя движения животных.
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Анастасия Чинкова