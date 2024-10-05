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В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды квадробинга

05 октября 2024, 13:08
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуме занимаются разработкой законопроекта о запрете пропаганды деструктивной идеологии, к которой также относится квадроберство. Об этом сообщила зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова в беседе с РИА Новости.
Она подчеркнула, что людей, делающих это движение популярным и привлекательным, следует наказывать.

По словам Лантратовой, ребёнок, надевший кошачьи уши и хвост, сам по себе не является преступником, он стал жертвой пропаганды. И отвечать за это должны не родители, а те, кто навязывает эту деструктивную идеологию.



Депутат добавила, что на территории России действуют целые сообщества, пропагандирующие квадроберство. И это не так безобидно, как может показаться на первый взгляд.

Напомним, что квадроберы – это молодёжная субкультура, представители которой имитируют движения животных, передвигаются на четвереньках и носят аксессуары в виде ушей, хвостов и лап кошек.

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Депутат ГД Колунов поздравил с Днём учителя коллектив центра «Созвездие» в Красногорске
Депутат Колунов поздравил с Днём учителя педагогов центра «Созвездие»
05 октября 2024, 13:35

Фото: пресс-служба депутата Сергея Колунова

Депутат Госдумы Сергей Колунов поздравил с Днём учителя коллектив красногорского образовательного центра «Созвездие» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом «Радио 1» сообщил его пресс-секретарь Александр Валуев.
«Созвездие» открыло свои двери 19 лет назад, в декабре 2005 года. За эти годы профессиональному коллективу под руководством Сергея Сюрина удалось создать образовательное учреждение даже не всероссийского, а международного масштаба, подчеркнул Колунов.

В центре дети с ОВЗ получают комплексную психолого-медико-социальную помощь, а также обучаются по адаптированным под них основным и дополнительным образовательным программам.

Также с 2019 года «Созвездие» приступило к реализации программы профессионального образования по подготовке специалистов по профессиям повара, парикмахера и автослесаря.

Фото: пресс-служба депутата Сергея Колунова

«На сегодняшний день профессиям обучается 96 ребят, это к вопросу о дефиците кадров в России и нехватке рабочих рук! Всего же в стенах «Созвездия» учится и проходит реабилитацию почти 900 детишек разного возраста. Центр, повторюсь, уникальный, первый в России, а с 2019 года уникальным является и его здание, аналогов которому в нашей стране просто нет!», – отметил депутат.
В заключение он добавил, что дети чувствуют себя в центре, как дома, поскольку здание полностью доступно для учеников с нарушением слуха, зрения, ментальными нарушениями и орфанными заболеваниями.

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных педагогов с Днём учителя
05 октября 2024, 12:56

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных педагогов с Днём учителя. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
В своём поздравлении он отметил, что быть учителем – очень почётное и ответственное дело. Именно от таланта, мудрости и терпения педагогов зависит будущее подрастающего поколения, его профессиональное становление и нравственное здоровье.

Также Собянин добавил, что образование в Москве стремительно развивается и ежегодно поднимается на новую высоту. Столичные школы уже не первый год входят в топ-10 лучших в мире, что является безусловным успехом учительского сообщества города.

Особую признательность мэр выразил ветеранам педагогического труда, которые внесли большой вклад в образование нескольких поколений москвичей.

В заключение Собянин пожелал педагогам крепкого здоровья, благополучия и достижений.

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#образование
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«Неприятное озарение»: москвичка выбросила старую юбку с полумиллионом рублей в кармане
Жительница Москвы выбросила старую одежду, в которой хранила около 500 тыс руб
05 октября 2024, 11:57

Фото: iStock/simpson33

Москвичка выбросила старую одежду, в которой хранила около 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 29 сентября жительница столицы Светлана вынесла на мусорку пакет со старой одеждой, которую уже давно не носит. Затем женщина отправилась по своим делам, а когда проходила мимо мусорки по пути назад заметила, что пакет уже забрали. Порадовавшись за то, что её одежда кому-то пригодилась, она со спокойной душой отправилась домой.

Однако на следующий день на Светлану сошло озарение: она вспомнила, что в кармане своей старой юбки хранила все сбережения. В общей сложности там было порядка полумиллиона рублей.

В этот момент женщине резко стало плохо, у неё сильно подскочило давление. Пришлось вызвать скорую помощь.

Придя в себя, Светлана отправилась в полицию и написала заявление. Однако спустя несколько дней отпустила эту ситуацию, поняв, что деньги вряд ли удастся вернуть, а здоровье намного важнее.

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Московский сервис запускает для школьников цифрового учителя на базе ИИ
Мэр Собянин рассказал о цифровом учителе на базе ИИ в МЭШ для школьников
05 октября 2024, 11:55

Фото: iStock/Drazen Zigic

Сервисы Московской электронной школы (МЭШ) — это основная единая цифровая образовательная система Москвы. Проект помогает школьникам, родителям и учителям. О преимуществах рассказал мэр Москвы Сергей Собянин 5 октября.
В МЭШ есть сервис «Электронный журнал», который помогает заранее планировать уроки, выдавать домашнее задание, отслеживать посещаемость и ставить оценки с комментариями педагога, рассказал мэр.
«Среди важных обновлений текущего учебного года можно выделить сервис на базе искусственного интеллекта «Цифровой учитель» по математике, который предлагает индивидуальные задания для учеников 5–9-х классов», — написал Собянин в Telegram-канале.

Еще один сервис «Библиотека МЭШ» предоставляет школьникам доступ ко всем учебникам, пособиям и другим необходимым школьным материалам. Также в помощь школе есть сервис «Аттестация педагогов», где учителя могут добровольно проходить аттестацию и следить за ее результатами.

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Изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления с 11 по 25 октября
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Движение поездов на МЦД-2 изменится в ночь с 5 на 6 октября
05 октября 2024, 11:30

Фото: iStock/Mikhail Strogalev

В Москве в ночь с 5 на 6 октября изменится движение поездов на МЦД-2. Об этом сообщил столичный Дептранс в своём Telegram-канале.
Отмечается, что с 23:20 субботы до 05:20 воскресенья изменится движение на D2. На Курском направлении поезда в обе стороны будут следовать по одному пути «на Нахабино» на участке между Курской и Люблино. Интервал движения составов будет увеличен до 40 минут.

Также часть поездов, следующих со стороны Подольска, будут идти по укороченному маршруту от/до станции Царицыно.

На Рижском направлении интервал движения поездов будет увеличен до 30 минут. Некоторые поезда будут следовать по укороченному маршруту от/до Курского вокзала.

Причиной увеличения интервалов стали ремонтные работы, которые будут проводиться в «окнах» между поездами на участке от Курской до Люблино.

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Скотланд-Ярда покрывал сексуальные домогательства миллиардера Аль-Файеда за взятки
The Guardian: полиция Скотланд-Ярда помогала миллиардеру Аль-Файеду за взятки
05 октября 2024, 11:15

Фото: iStock/HJBC

Сотрудники британского Скотланд-Ярда за взятку помогали египетскому миллиардеру Мохамеду Аль-Файеду отклонять потенциальные жалобы на его домогательства к женщинам. Об этом сообщает издание The Guardian.
В адрес ведомства поступили обвинения в том, что несколько из его коррумпированных сотрудников помогали Аль-Файеду скрыть последствия домогательств, в которых его обвинения десятки пострадавших женщин.

По одной из версий, жертвой такой коррупционной схемы стала, помимо прочих, няня детей Аль-Файеда, которую сначала уволили за отказ бизнесмену, а затем арестовали по сфабрикованному делу после того, как она пригрозила подать иск в полицию о сексуальных домогательствах. После женщину всё же отпустили без предъявления обвинений.

В настоящее время полиция Лондона проводит проверку всех заявлений, поступивших в адрес Аль-Файеда.

Напомним, что египетский бизнесмен умер в августе 2023 года, а в этом году стало известно о сексуальном насилии, которому он подверг как минимум 37 женщин.

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#взятка
#бизнесмен
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Мошенники начали обманывать россиян от лица служб доставки
05 октября 2024, 10:56

Фото: istockphoto/nevodka

Мошенники изыскивают всё новые способы для того, чтобы вытянуть деньги у доверчивых либо недостаточно подготовленных пользователей. Теперь аферисты часто обманывают пользователей от лица служб доставки.
Чаще всего для своих комбинаций злоумышленники используют названия известных сервисов: СДЭК, «Сбермаркет», «Яндекс доставку» или Delivery Club, сообщили ТАСС сотрудники Роскачества. Мошенники копируют официальные профили служб доставки, а затем отправляют пользователям сообщение, что заказ скомпонован и готов к отправке.

Чтобы узнать подробности условий доставки или отследить заказ, предлагается пройти по фишинговой ссылке. Затем жулики просят ввести личные данные: номер карты, имя пользователя, пароль от онлайн-банка. В результате клиент вместо получения заказа лишается денег.

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В России ликвидируют Большую российскую энциклопедию
05 октября 2024, 10:40

Фото: iStock/anyaberkut

Правительство России приняло решение ликвидировать Большую российскую энциклопедию. Об этом сообщает издание РБК.
Отмечается, что все сведения, хранящиеся на портале, будут переданы интернет-энциклопедии «Рувики», чтобы усилить её конкурентные преимущества.

Также кабмин собирается выплатить сотрудникам Большой российской энциклопедии задолженность по зарплате. Долги появились в этом году из-за несвоевременных действий руководства по приведению расходов в соответствие с доведённым финансированием.

Ранее, в июле этого года, основатель «Рувики» Владимир Медейко рассказал о планах по запуску монетизации. Также создатели проекта активно взаимодействуют с нейросетями. Так, в этом месяце в «Рувики» появился собственный искусственный интеллект на базе нейросети Yandex GPT.

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У актёра Василия Ливанова остановилось сердце во время операции
У Василия Ливанова остановилось сердце во время операции, он подключен к ИВЛ
05 октября 2024, 10:27

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

У Народного артиста РСФСР Василия Ливанова остановилось сердце во время операции. Сейчас он подключён к ИВЛ и находится в реанимации, сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 89-летний актёр попал в больницу 29 сентября. Предварительно, у него диагностировали инсульт. Перед госпитализацией его беспокоили слабость, одышка, нарушение речи и постоянные боли.

Врачи экстренно провели операцию, в ходе которой у артиста остановилось сердце. Его оперативно подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). В настоящее время медики оценивают его состояние как тяжёлое.

Ранее, в августе, Ливанову провели ещё одну операцию по удалению тромба и расширению артерии.

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