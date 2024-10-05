В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды квадробинга

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В Госдуме занимаются разработкой законопроекта о запрете пропаганды деструктивной идеологии, к которой также относится квадроберство. Об этом сообщила зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова в беседе с РИА Новости.
Она подчеркнула, что людей, делающих это движение популярным и привлекательным, следует наказывать.
По словам Лантратовой, ребёнок, надевший кошачьи уши и хвост, сам по себе не является преступником, он стал жертвой пропаганды. И отвечать за это должны не родители, а те, кто навязывает эту деструктивную идеологию.
Депутат добавила, что на территории России действуют целые сообщества, пропагандирующие квадроберство. И это не так безобидно, как может показаться на первый взгляд.
Напомним, что квадроберы – это молодёжная субкультура, представители которой имитируют движения животных, передвигаются на четвереньках и носят аксессуары в виде ушей, хвостов и лап кошек.
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По словам Лантратовой, ребёнок, надевший кошачьи уши и хвост, сам по себе не является преступником, он стал жертвой пропаганды. И отвечать за это должны не родители, а те, кто навязывает эту деструктивную идеологию.
Депутат добавила, что на территории России действуют целые сообщества, пропагандирующие квадроберство. И это не так безобидно, как может показаться на первый взгляд.
Напомним, что квадроберы – это молодёжная субкультура, представители которой имитируют движения животных, передвигаются на четвереньках и носят аксессуары в виде ушей, хвостов и лап кошек.
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Анастасия Чинкова