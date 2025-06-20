В Солнечногорске начнут производить и чинить горно-шахтное оборудование

20 июня 2025, 13:08

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Производственно-сервисное предприятие по выпуску и капитальному ремонту горно-шахтного оборудования откроет на территории округа Солнечногорск компания «Гормаш Глобал». Соответствующее соглашение подписал на ПМЭФ-2025 губернатор Московской области Андрей Воробьёв с Минпромторгом РФ и руководством компании. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.





Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова



«В прошлом году на форуме мы подписали соглашение с «Гормаш Глобал» о создании производства горно-шахтного оборудования для подземных работ – в Солнечногорске построят два завода, и в уже в 2027 году начнут выпуск продукции. Новое соглашение предусматривает создание там же, в Солнечногорске, производственно-сервисного завода оборудования. Будет создано 2 тысячи рабочих мест», — сказал Андрей Воробьёв.

«Подписанное сегодня соглашение закрепит намерения построить на территории Подмосковья завод, производящий широкий ассортимент горно-шахтного оборудования. Таким образом будет сделан важный вклад в укрепление технологического суверенитета горнодобывающей промышленности России», — подчеркнул глава Минпромторга России Антон Алиханов.