В Солнечногорске начнут производить и чинить горно-шахтное оборудование
Производственно-сервисное предприятие по выпуску и капитальному ремонту горно-шахтного оборудования откроет на территории округа Солнечногорск компания «Гормаш Глобал». Соответствующее соглашение подписал на ПМЭФ-2025 губернатор Московской области Андрей Воробьёв с Минпромторгом РФ и руководством компании. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«В прошлом году на форуме мы подписали соглашение с «Гормаш Глобал» о создании производства горно-шахтного оборудования для подземных работ – в Солнечногорске построят два завода, и в уже в 2027 году начнут выпуск продукции. Новое соглашение предусматривает создание там же, в Солнечногорске, производственно-сервисного завода оборудования. Будет создано 2 тысячи рабочих мест», — сказал Андрей Воробьёв.Он добавил, что инвестору уже предоставили для реализации проекта два участка площадью 50 гектаров по программе поддержки импортозамещания «Земля за 1 рубль». Кроме того, после ввода предприятия в эксплуатацию компании компенсируют затраты на инженерную инфраструктуры. А кадры для производства будут готовить в одном из подмосковных колледжей.
«Подписанное сегодня соглашение закрепит намерения построить на территории Подмосковья завод, производящий широкий ассортимент горно-шахтного оборудования. Таким образом будет сделан важный вклад в укрепление технологического суверенитета горнодобывающей промышленности России», — подчеркнул глава Минпромторга России Антон Алиханов.В свою очередь, учредитель ООО «Гормаш Глобал» Алексей Каширский поблагодарил Минпромторг правительство Московской области за поддержку и отметил важность командной работы.