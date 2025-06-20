Роскачество поможет компаниям Подмосковья продвигать свои товары
Роскачество начнёт оказывать помощь предпринимателям Московской области в улучшении и продвижении продукции. Соглашение сотрудничестве подписали на полях ПМЭФ-2025 губернатор Московской области Андрей Воробьёв и руководитель Роскачества Максим Протасов, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Мы уделяем особое внимание качеству всего, что создаётся на территории региона, и стараемся делать так, чтобы жители были довольны приобретаемыми товарами и услугами. Соглашение с Роскачеством поможет вывести эту работу на новый уровень. Оно касается как пищевой безопасности, так и, например, сферы туризма – то есть самых разных направлений», — отметил Андрей Воробьёв.Продукцию, произведённую в Московской области, будут включать в веерные исследования Роскачества. По итогам проверок лучшие товары будут получать Государственный знак качества, что поможет им продвинуться как на российском, так и на международном рынке.
В свою очередь Максим Протасов заявил, что особое внимание планируется уделять добровольной сертификации органической, веганской и халяльной продукции подмосковных предприятий.