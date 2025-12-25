Беглов: по итогам 2025 года Санкт-Петербург посетят более 12 миллионов туристов

25 декабря 2025, 16:26

Фото: iStock/yulenochekk

В 2025 году Санкт-Петербург посетят более 12 миллионов туристов, что на 7% больше, чем в прошлом году. Об этом рассказал глава города Александр Беглов.





По его словам, в большей степени цифры складываются из внутреннего туризма, что полностью соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В ближайшие годы рост туристического потока продолжится, в том числе за счет завершения строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург – Москва, приводит слова Беглова «Петербургский дневник».





«Одновременно мы продолжаем создание новых центров притяжения. Например, «Острова фортов» в Кронштадте, который уже показывает рекорды посещаемости. Мощный импульс даст новый круглогодичный курорт «Санкт-Петербург Марина» в Горской. Работа по нему идет по плану», – сказал Беглов в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом».