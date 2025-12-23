Лучшие парки Подмосковья получат знак «Дед Мороз рекомендует»
24 декабря в Наташинском парке Люберец подведут итоги конкурса «Дед Мороз рекомендует» и наградят лучшие новогодние локации Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Директора парков получат специальные знаки качества и дипломы, которые подтверждают высокий уровень оформления и организации новогодних пространств. Конкурс проходит в регионе уже третий год и с каждым разом объединяет всё больше участников. В этом году парки Подмосковья подали 184 заявки.
Конкурс провели по шести номинациям:
- за лучшую новогоднюю ёлку,
- резиденцию Деда Мороза,
- фотозону,
- почту для писем,
- зону очага,
- комплексное праздничное оформление парка.
Первый сбор провели в парке «Раздолье» Одинцовского округа — тогда дети и взрослые передали более 7 000 писем из 42 муниципалитетов региона.