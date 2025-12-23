Достижения.рф

Лучшие парки Подмосковья получат знак «Дед Мороз рекомендует»

оригинал

24 декабря в Наташинском парке Люберец подведут итоги конкурса «Дед Мороз рекомендует» и наградят лучшие новогодние локации Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.



Директора парков получат специальные знаки качества и дипломы, которые подтверждают высокий уровень оформления и организации новогодних пространств. Конкурс проходит в регионе уже третий год и с каждым разом объединяет всё больше участников. В этом году парки Подмосковья подали 184 заявки.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Конкурс провели по шести номинациям:
  • за лучшую новогоднюю ёлку,
  • резиденцию Деда Мороза,
  • фотозону,
  • почту для писем,
  • зону очага,
  • комплексное праздничное оформление парка.
Финалистов определили эксперты АНО «Мособлпарк». Лучшие локации отметят специальной наклейкой «Дед Мороз рекомендует». В этот же день в Наташинском парке соберут вторую часть писем Деду Морозу из подмосковных парков и отправят их в Великий Устюг.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Первый сбор провели в парке «Раздолье» Одинцовского округа — тогда дети и взрослые передали более 7 000 писем из 42 муниципалитетов региона.
Ирина Паршина

