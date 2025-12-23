Лучшие парки Подмосковья получат знак «Дед Мороз рекомендует»

23 декабря 2025, 16:51

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

24 декабря в Наташинском парке Люберец подведут итоги конкурса «Дед Мороз рекомендует» и наградят лучшие новогодние локации Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.





Директора парков получат специальные знаки качества и дипломы, которые подтверждают высокий уровень оформления и организации новогодних пространств. Конкурс проходит в регионе уже третий год и с каждым разом объединяет всё больше участников. В этом году парки Подмосковья подали 184 заявки.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области Конкурс провели по шести номинациям:

за лучшую новогоднюю ёлку,

резиденцию Деда Мороза,

фотозону,

почту для писем,

зону очага,

комплексное праздничное оформление парка.