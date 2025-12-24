Свыше 85 подмосковных парков приглашают отпраздновать «Новый год под шубой»
Более чем в 85 парках Московской области 27 декабря пройдёт общеобластное мероприятие «Новый год под шубой». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Так, в Детском городке «Сказочный» в Красногорске покажут театрализованную программу с играми и зимними забавами, представление ходулистов, предложат мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек. Гости смогут посетить интерактивное представление «Лошадь-предсказательница» и покормить зимующих птиц.
Центральный городской парк в Реутове подготовил анимационную программу и танцевальный флешмоб с Дедом Морозом и Снегурочкой. Посетители смогут стать участниками конкурса костюмов «Я из новогодней сказки», согреться ароматным напитком с вареньем на чайной станции.
Щёлковский парк «Детский городок» приглашает на концертную программу и театрализованное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. Желающих ждут на фотозоне «Зимние огоньки» и мастер-классе по росписи деревянных лошадок. Для гостей будет работать чайная станция.
В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске устроят дискотеку «Летим в Новый год», покажут новогоднюю концертную программу «Гуляй, Россия, гуляй, душа!», проведут урок танцев. В парке будут работать выставка новогодних инсталляций «ЧУднЫе ёлки» и самоварная станция.
В парке «Городок» в Рузе сказочные персонажи угостят желающих мандаринами и карамелью на палочке. Гости смогут посетить анимационную программу «Время чудес» и предновогоднюю дискотеку.
Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».
