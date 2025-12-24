Свыше 85 подмосковных парков приглашают отпраздновать «Новый год под шубой»

24 декабря 2025, 18:51

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Более чем в 85 парках Московской области 27 декабря пройдёт общеобластное мероприятие «Новый год под шубой». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.