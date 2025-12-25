Губернатор Воробьёв исполнит новогодние мечты трёх мальчиков из Подмосковья и ДНР
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». Перед заседанием Госсовета он снял с новогоднего дерева в Кремле три шара-открытки. На них дети написали, что хотят получить в подарок на Новый год.
13-летний Дима из Серпухова мечтает попробовать себя в роли машиниста поезда. 11-летний Серёжа из Солнечногорска загадал велосипед. А четырёхлетний Витя из города Новоазовска в ДНР, подшефной территории Подмосковья, хочет получить в подарок игровой набор «Щенячий патруль» с героями одноимённого мультика.
«Все взрослые и все дети, я думаю, с удовольствием делают добрые дела. «Ёлка желаний» – одно из знаковых событий в преддверии Нового года. Все мы всегда с удовольствием принимаем участие в этой акции. Она ассоциируется с улыбкой, с добротой. Очень приятно сделать что-то существенное, исполнить детскую мечту. Наша задача – чтобы они сбывались в жизни каждого ребенка. И в этом нам, конечно, помогает Дед Мороз», – сказал Воробьёв.«Ёлка желаний» проходит в стране с 2018-го. 3 декабря этого года старт масштабной благотворительной акции по традиции дал Владимир Путин.
Принять в ней участие может каждый. Чтобы стать добрым волшебником для детей, которые нуждаются в дополнительной заботе – с ОВЗ и тяжёлыми формами заболеваний, а также ребят из семей военнослужащих, участников СВО и новых регионов, нужно лишь зайти на сайт. елкажеланий.рф