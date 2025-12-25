Губернатор Воробьёв исполнит новогодние мечты трёх мальчиков из Подмосковья и ДНР

25 декабря 2025, 15:29

оригинал Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». Перед заседанием Госсовета он снял с новогоднего дерева в Кремле три шара-открытки. На них дети написали, что хотят получить в подарок на Новый год.





13-летний Дима из Серпухова мечтает попробовать себя в роли машиниста поезда. 11-летний Серёжа из Солнечногорска загадал велосипед. А четырёхлетний Витя из города Новоазовска в ДНР, подшефной территории Подмосковья, хочет получить в подарок игровой набор «Щенячий патруль» с героями одноимённого мультика.



Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Все взрослые и все дети, я думаю, с удовольствием делают добрые дела. «Ёлка желаний» – одно из знаковых событий в преддверии Нового года. Все мы всегда с удовольствием принимаем участие в этой акции. Она ассоциируется с улыбкой, с добротой. Очень приятно сделать что-то существенное, исполнить детскую мечту. Наша задача – чтобы они сбывались в жизни каждого ребенка. И в этом нам, конечно, помогает Дед Мороз», – сказал Воробьёв.