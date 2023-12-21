Беглов пожелал крепкого здоровья и новых успехов в Новом году

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в преддверии Нового года пожелал гражданам, в частности, петербуржцам, крепкого здоровья и успехов во всём.
«Крепкого здоровья и новых успехов в развитии города, в решении поставленных президентом задач. <…> Хотел бы пожелать удачи всем нам в реализации этих проектов. Но прежде всего – верить в Россию. В наш народ, в нашего лидера. И помнить, что сила и правда на нашей стороне», — отметил в беседе с «Петербургским дневником» Беглов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что в Московской области в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» пройдёт более 10 тыс культурно-массовых мероприятий. Так, в городских округах в единой стилистике оформлено более 1,2 тыс объектов, среди которых кафе, ярмарочные павильоны, ёлочные базары, горнолыжные клубы, лыжни, катки. Более 600 мероприятий пройдут в подмосковных парках, каждый из которых подготовил дополнительные точки досуга и притяжения.
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Мелисса Тимофеева