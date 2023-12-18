У Главного храма Вооружённых сил откроют фестиваль «Наша зима»

Фото: Минкульт МО
Главный каток Подмосковья, расположенный на Соборной площади Главного храма Вооружённых сил России, начнёт работу 24 декабря. В 16:30 там пройдёт торжественное открытие фестиваля «Наша зима», сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Старт первому катанию дадут Дед Мороз и Снегурочка. Они зажгут огни на большой ёлке. Все пять елей фестивальной площадки, накрытых стометровым световым шатром, заиграют новогодними красками. На льду выступят профессиональные фигуристы, для юных устроят театрализованное шоу», – говорится в сообщении.В дни новогодних праздников гостей ждут катание на катке и с тюбинговых горок, выставка ледяных фигур, катание на упряжках хаски и другие активности. Желающие смогут принять участие в мастер-классе «Игрушки зимы».
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Лора Луганская