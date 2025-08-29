Беглов: в Петербурге построят две новые станции метро в 2025 году

29 августа 2025, 08:57

Фото: iStock/spacedrone808

Две новые станции метрополитена построят в Санкт-Петербурге в 2025 году. Информацию подтвердил губернатор Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78». Новые станции получат названия «Путиловская» и «Юго-Западная».





Глава города отметил, что строительство метро в Северной столице отличается некоторой сложностью. По его словам, это непростая работа, выполнение которой можно доверить только квалифицированным специалистам и качественной технике.

«Оно не поверхностное, оно глубинное: 50, 60, 70, 40 м. <...> Много сложных и непростых вопросов. Но тем не менее, как видите, мы все-таки уже вышли из этого кризиса и постепенно набираем мощности», — заявил Беглов.