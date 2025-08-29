Юрист предупредила об уголовной ответственности за сбор краснокнижных грибов

29 августа 2025, 06:04

Юрист по гражданским делам Алла Георгиева предупредила, что сбор грибов, занесенных в Красную книгу России или обладающих наркотическими свойствами, может повлечь уголовную ответственность с наказанием вплоть до четырех лет лишения свободы, а административные штрафы для граждан достигают 5 тысяч рублей, для юридических лиц — 1 миллиона рублей.