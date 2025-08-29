Юрист предупредила об уголовной ответственности за сбор краснокнижных грибов
Юрист по гражданским делам Алла Георгиева предупредила, что сбор грибов, занесенных в Красную книгу России или обладающих наркотическими свойствами, может повлечь уголовную ответственность с наказанием вплоть до четырех лет лишения свободы, а административные штрафы для граждан достигают 5 тысяч рублей, для юридических лиц — 1 миллиона рублей.
Согласно статье 260.1 Уголовного кодекса РФ, умышленное уничтожение или повреждение особо ценных грибов, а также их незаконный сбор, хранение или продажа караются обязательными работами до 480 часов, исправительными работами до двух лет, принудительными работами или лишением свободы до четырех лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Для физических лиц административная ответственность предусматривает штраф от 2 до 5 тысяч рублей, для юридических — от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Уголовное наказание наступает с 16 лет и применяется при умышленном сборе значительного количества охраняемых видов или повторных нарушениях.
К особо ценным грибам, занесенным в Красную книгу России, относится рядовка мацутакэ — единственный вид, включенный в утвержденный перечень особо ценных грибов. Его сбор влечет уголовную ответственность по статье 260.1 УК РФ 58. Всего в Красную книгу РФ занесено 16 видов грибов, включая мухомор крошащийся, паутинник душистый, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый и другие.
Регионы также формируют собственные перечни исчезающих видов: например, в Московской области под охраной находятся 26 видов грибов, включая саркосому шаровидную, трутовик овечий и паутинник фиолетовый. Георгиева подчеркнула, что даже срезание гриба считается уничтожением, поскольку повреждается его плодоножка.
