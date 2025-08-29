Вице-спикер Госдумы предложил ввести кредитные каникулы для отцов новорожденных

29 августа 2025, 06:13

Фото: Istock/kieferpix

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести программу «Кредитные каникулы отца», которая предоставит мужчинам при рождении или усыновлении ребенка право на полную отсрочку платежей по ипотеке, автокредитам и потребительским займам на срок до шести месяцев без штрафных санкций и с продлением общего срока кредита.