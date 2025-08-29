Вице-спикер Госдумы предложил ввести кредитные каникулы для отцов новорожденных
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести программу «Кредитные каникулы отца», которая предоставит мужчинам при рождении или усыновлении ребенка право на полную отсрочку платежей по ипотеке, автокредитам и потребительским займам на срок до шести месяцев без штрафных санкций и с продлением общего срока кредита.
В обращении к руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной Чернышов отметил, что 59% молодых семей в России имеют кредитные обязательства, не считая ипотеки, что создает серьезную финансовую нагрузку при рождении детей и может негативно влиять на планы по расширению семьи. Программа предполагает полную приостановку обязательных платежей по ипотечным, потребительским кредитам и кредитным картам на срок до полугода с автоматическим продлением срока кредита и запретом начисления пеней.
Инициатива предусматривает предоставление отсрочки именно отцам, поскольку в большинстве российских семей мужчина является основным кормильцем и заемщиком по крупным кредитам. Как пояснил Чернышов, доход отца часто становится главным источником средств для выплат, в то время как мать находится в отпуске по уходу за ребенком с существенно сокращенным доходом. Это позволит перенаправить средства с кредитных платежей на поддержку матери и новорожденного в наиболее уязвимый период.
Предложение дополняет существующие меры поддержки семей с детьми. В июле 2025 года правительственная комиссия уже одобрила законопроект о кредитных каникулах при рождении детей, предусматривающий отсрочку до 6 месяцев для первого ребенка и до 18 месяцев — для второго и последующих детей. Однако инициатива Чернышова акцентирует внимание именно на отцах как на основных заемщиках в семье.
Читайте также: