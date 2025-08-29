50% детей мигрантов в Петербурге не сдали экзамен по русскому языку
Около 50% детей мигрантов в Санкт-Петербурге не смогли пройти обязательное тестирование по русскому языку, необходимое для зачисления в школы с 1 апреля 2025 года, что выявило проблемы с интеграцией и адаптацией иностранных учащихся.
Согласно данным комитета по образованию Санкт-Петербурга, на 23 августа 2025 года экзамен по русскому языку сдали 514 детей мигрантов, но только 257 из них показали достаточный уровень знаний для поступления в школы. Тестирование включает проверку навыков говорения, слушания, чтения, письма и лексико-грамматических знаний, а для будущих первоклассников проводится исключительно в устной форме продолжительностью до 80 минут.
Федеральный закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным в декабре 2024 года, запрещает зачисление в школы детей иностранцев, не владеющих государственным языком. Инициатива, разработанная под руководством председателя Госдумы Вячеслава Володина, также предусматривает проверку законности пребывания ребенка в РФ и наличия полного пакета документов, включая медицинские справки и удостоверения личности.
Дети, не сдавшие экзамен, могут пройти дополнительное обучение русскому языку и повторить попытку через три месяца. Однако, как отмечают эксперты, низкие результаты тестирования могут оставить без образования значительное число детей мигрантов, что создаст риски их социальной изоляции.
Читайте также: