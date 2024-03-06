Бегство ВСУ и самолет нового поколения: Шойгу раскрыл детали о новом Ил-212 и ходе СВО

Фото: сайт Кремля
Министр обороны Сергей Шойгу назвал срок появления нового самолета для российской армии Ил-212. Об особенностях воздушного судна и о том, что его будет принципиально отличать от устаревших Ан-72 и Ан-26, расскажет редакция «Радио 1».
Шойгу рассказал о создании Ил-212
В России началась разработка военно-транспортного самолета Ил-212, который придет на смену устаревшим Ан-26 и Ан-72, сообщил Шойгу. Он рассказал, что самолет будет создан к 2026 году.
«Объединенная авиастроительная корпорация уже приступила к разработке технического проекта самолета. Изготовление опытного образца запланировано на конец 2026 года», — сообщил министр.
Ил-212: особенности самолета
Новый российский самолет будет отличаться повышенной грузоподъемностью и большой дальностью. При этом воздушное судно будет не привередливо в обслуживании, отметил Шойгу.
«Он сможет использовать грунтовые необорудованные взлетно-посадочные полосы, а также эксплуатироваться в условиях арктических широт», - пояснил министр.
Также известно, что Ил-212 оснастят турбореактивными двигателями ПД-8.
Шойгу рассказал о ходе СВО
Глава российского оборонного ведомства также рассказал о ситуации в зоне проведения СВО и отметил, что ВСУ не смогли закрепиться на рубежах освобожденных населенных пунктов после побега из Авдеевки.
«После бегства украинских боевиков из авдеевского узла обороны, российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское - Ласточкино - Северное и продолжает теснить противника в западном направлении», - заявил Шойгу.
Он также добавил, что российские военные демонстрируют мужество, храбрость и героизм при выполнении боевых задач.
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Анастасия Хохлова