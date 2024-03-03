Шойгу призвал Запад услышать адресованные ему слова Путина

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Главы западных стран должны услышать адресованные им заявления президента России Владимира Путина, которые он произнес в своем послании Федеральному собранию 29 февраля.
Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин». По словам Шойгу, это не обычные сигналы, это послания, которые назрели уже давно.
Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также призвал НАТО прислушаться к словам лидера Российской Федерации о возможности начала ядерного конфликта.
В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что действия и высказывания недружественных стран могут привести к началу ядерного конфликта и крушению цивилизации.
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Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также призвал НАТО прислушаться к словам лидера Российской Федерации о возможности начала ядерного конфликта.
«Если президент России что-то говорит, это точно не блеф, он не игрок в покер», — высказался Джонсон.
В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что действия и высказывания недружественных стран могут привести к началу ядерного конфликта и крушению цивилизации.
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Дана Игумнова