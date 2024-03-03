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Шойгу призвал Запад услышать адресованные ему слова Путина

Глава Минобороны Шойгу: Запад обязан услышать адресованные ему слова Путина
03 марта 2024, 14:58
Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

Главы западных стран должны услышать адресованные им заявления президента России Владимира Путина, которые он произнес в своем послании Федеральному собранию 29 февраля.
Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин». По словам Шойгу, это не обычные сигналы, это послания, которые назрели уже давно.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также призвал НАТО прислушаться к словам лидера Российской Федерации о возможности начала ядерного конфликта.


«Если президент России что-то говорит, это точно не блеф, он не игрок в покер», — высказался Джонсон.

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что действия и высказывания недружественных стран могут привести к началу ядерного конфликта и крушению цивилизации.

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#сергей шойгу
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#переговоры
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Медведев заявил, что Германия готовится к войне с Россией
03 марта 2024, 14:13

Фото: kremlin.ru

Германия начала подготовку к войне с Россией, об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
Напомним, 1 марта глава RT Маргарита Симоньян опубликовала переговоры высшего военного немецкого руководства о поставке Киеву ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту.

«Думаю, что сейчас начнётся обеление правящего в Германии политического альянса, чтобы смягчить негодование общественности от разговора офицеров люфтваффе», — отметил Медведев.

Политик убеждён, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявит, что был не в курсе этих переговоров и пообещает разобраться в случившемся.

Однако, по словам Медведева, атаку на российские регионы может затевать даже не сам Шольц, а руководство Бундесвера.

«Так что попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией», — подытожил зампред Совбеза.

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#дмитрий медведев
#германия
#крымский мост
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Vijesti: После протестов в Белграде пройдут новые муниципальные выборы
03 марта 2024, 12:22

Фото: iStock/rarrarorro

Сербские оппозиционеры добились проведения новых муниципальных выборов в Белграде, об этом сообщил исполняющий обязанности мэра сербской столицы и вице-президент правящей Сербской прогрессивной партии Александар Шапич, его цитирует Vijesti.
«Мы подняли планку (легитимности). Мы приняли решение в ущерб себе, но мы не боимся», - продекламировал Шапич.

Протесты в Сербии вспыхнули в конце 2023 года. Тогда на муниципальных выборах победила правящая партия страны, набрав 40 процентов голосов, в это время оппозиционеры смогли набрать только 35 процентов.

Шапич заявил, что повторные выборы очень важны Белграда. По его словам, их результаты будут определяющими для направления, в котором будет развиваться страна в будущем.

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#сербия
#протесты
#выборы
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WSJ: Иран вел с Суданом переговоры о создании военно-морской базы
03 марта 2024, 11:03

Фото: istockphoto / Rainer Puster

Тегеран вел переговоры о создании своей военно-морской базы на суданском побережье Красного моря. Уточняется, что переговоры не привели к положительному исходу.
Об этом 3 марта сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на сотрудника суданской разведки Ахмеда Хасана Мухаммеда.

По словам сотрудника суданской разведки, Иран хотел взять под контроль морские перевозки, также он планировал использовать базу «для сбора разведывательных данных» и разместить там военные корабли. В обмен на согласие Тегеран обещал поставить вертолетоносец армии Судана, которая до сих пор ведет вооруженное противостояние с отрядами быстрого реагирования государства.

Хартум отказал в соглашении Ирану, поскольку не хочет портить отношения с Америкой и Израилем, сказал собеседника издания. В материале отметили, что Тегеран имеет отношение к поставкам вооружения мятежному йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситы). Постпред Ирана при ООН ранее отверг обвинения США в этом.

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#сша
#военные
#отношения
#иран
#вооружения
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США могут потерять Техас
Техас желает выйти из состава Соединённых Штатов Америки
03 марта 2024, 10:09

Фото: iStock/rarrarorro

Перед празднованием Дня независимости Техаса местная газета Dallas Morning News опубликовала статью, предупреждающую граждан об увеличении количества кандидатов на выборные должности, поддерживающих отделение штата от Соединенных Штатов.
В статье выражается обеспокоенность тем, что в Техасе с приближением «супервторника» слишком много кандидатов продвигает идею сепарации штата. «Супервторник» - день, когда многие штаты избирают делегатов для выдвижения кандидатов в президенты.

Авторы статьи призывают жителей Техаса быть бдительными, поскольку некоторые кандидаты подписали обязательство «Заберем Техас назад», в котором кандидаты обещают ставить интересы Техаса выше общегосударственных и продвигать законопроект о проведении референдума по отделению штата от США.

В данный момент обязательство подписали более 150 человек, в том числе ряд кандидатов от Республиканской партии в Северном Техасе. В статье подчеркивается важность тщательного изучения программ кандидатов перед голосованием, чтобы избежать неожиданных результатов.

Кроме того, газета обращается к истории Техаса и его давнему стремлению к независимости, но предупреждает, что отделение штата может привести к серьезным последствиям. Авторы призывают техасцев взвесить возможные риски и преимущества и принимать обоснованные решения на предстоящих выборах.

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#сша
#государство
#выборы
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«Почему она всё ещё существует?»: Маск порассуждал о роли НАТО
Маск задался вопросом о рациональности существования НАТО
03 марта 2024, 09:29

Фото: iStock/Bjoern Wylezich

Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением бизнесмена Дэвида Сакса о том, что НАТО необходимо было расформировать после развала советского союза. Так, Маск ответил на пост Сакса в социальной сети X.
«Правда. Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, прекратила свое действие», — написал в ответ на пост Сакса Маск.

Миллиардер напомнил, что Североатлантический альянс создавался как оборонительный, сейчас он избрал себе новую цель — расширение. Макс выразил убеждение, что благодаря этой новой политики организация начала демонстрировать явную враждебность ко всем государствам, которые не входят в её состав.

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#илон маск
#нато
#ссср
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Пушков обратился к главе МИД Франции
Пушков: Сежурне выдумывает ложные страхи, говоря об опасности победы России
03 марта 2024, 08:42

Фото: istockphoto / SimonLukas

Сенатор Алексей Пушков в личном телеграм-канале обратился к главе МИД Франции Стефану Сежурне, призвав его не выдумывать ложные страхи, говоря об опасности победы российской армии.
По словам сенатора, ударом по экономике Евросоюза будет не победа России в конфликте на Украине, а продолжение существующей политики санкций при растущих расходах на поддержку киевского режима.

Также, 2 марта глава французской дипломатии уточнил, что если Украина проиграет, то эта ситуация для стран Евросоюза станет катастрофической.

Сежурне заявил, что Россия, например, станет контролировать более 30 процентов мирового рынка пшеницы, оказывая давление на европейцев. Глава МИД Франции также считает, что Украина может развалиться, из-за чего большому количеству граждан необходимо будет искать новое жилье в других государствах.

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#россия
#победа
#мид
#украина
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Политик Вайтман: Позиция Израиля в отношении России ужесточится
03 марта 2024, 08:05

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Израильская сторона будет вести более агрессивную политику в отношении России, такое мнение выразил представитель правящей партии Израиля «Ликуд» Амир Вайтман в интервью для Business Insider.
Напомним, ранее израильский постпред при ООН Гилад Эрдан заявил, что Тель-Авив намерен предоставить Киеву системы раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотных летательных аппаратов.

«Израиль примет более агрессивную позицию в отношении России», — прокомментировал ситуацию Вайтман.

По мнению израильского политика, заявление о предоставлении Киеву техники — это только начало. Он также считает, что если палестино-израильский конфликт завершится раньше, чем российско-украинский, то оружие Израиля может оказаться на Украине.

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#израиль
#украина
#россия
#оружие
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Трамп продолжил свой победный марш, одержав победу в Айдахо и Мичигане
03 марта 2024, 07:19

Фото: РИА Новости/Никита Шохов

Бывший президент США Дональд Трам продолжает свой победный марш по штатам страны, выигрывая партийные выборы один за другим. В минувшую субботу, 2 марта, кандидат-республиканец выиграл кокусы (партийные собрания) в Айдахо и Миссури и одержал победу на партийном съезде в Мичигане.
Таким образом, на его счету теперь набралось уже 247 голосов делегатов грядущего партийного съезда из 1215, которые нужно набрать для победы в номинации, в то время как у его единственной конкурентки Никки Хейли, экс-губернатора Южной Каролины (где, к слову, Дональд Трамп тоже одержал победу на праймериз) и бывшего постоянного представителя США при ООН — всего лишь 47.

Тем не менее, Никки Хейли отказывается сходить с предвыборной дистанции. Многие политические эксперты считают, что она возлагает последние шансы на так называемый Супервторник, когда праймериз пройдут сразу в 16 штатах, однако маловероятно, чтобы ей удалось одержать победу даже в половине из них — а следовательно, Трампу мало что может помешать стать единым кандидатом от «Великой старой партии» на выборах в ноябре 2024 года.

На прошлой неделе опрос Bloomberg News показал, что Трамп опережает нынешнего президента, демократа Джо Байдена, сразу в нескольких критически важных штатах, включая Аризону, Джорджию, Пенсильванию, Мичиган, Северную Каролину, Неваду и Висконсин.

Опрос, проведенный колледжем Сиены по заказу New York Times, показал, что Байден в настоящее время отстает от вероятного кандидата от республиканцев на 43-48% среди зарегистрированных избирателей по всей стране. Из двух третей населения страны, которые считают, что нация движется в неправильном направлении, опрос показал, что 63% заявили, что проголосовали бы за Трампа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что первым своим указом, в случае победы на ноябрьских выборах, закроет границы США и вышлет всех нелегальных мигрантов. Кроме того, экс-президент пообещал наступление «судного дня» всем своим политическим противникам, включая «лжецов, мошенников и цензоров, которые присвоили нашу страну».

Очередные президентские выборы в Соединённых Штатах Америки запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.

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#дональд трамп
#выборы
#сша
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В Израиле допустили вероятность ухудшения отношений с РФ
BI: Лидер партии «Ликуд» Вейтман допустил ухудшение отношений Израиля и России
03 марта 2024, 05:54

Фото: iStock/Vladimir_Gnedin

Израиль может ухудшить отношения с Россией из-за обсуждения передачи Киеву сигнальных систем и «вовлеченности» Москвы в войну в секторе Газа. Об этом заявил лидер либерального крыла партии «Ликуд» Амир Вейтман в беседе с изданием Business Insider.
Заявление о передаче технологий оповещения о ракетах и беспилотниках прозвучало на фоне прошедшего в Москве саммита с участием палестинских партий. Ранее Израиль заявлял, что поставляет Украине только гуманитарную и медицинскую помощь, отказываясь передать системы ПВО.

По словам Амира Вейтмана, Россия вовлечена в конфликт на Ближнем Востоке, но уровень неясен. При этом политик отметил, что заявление о передаче систем оповещения о ракетных ударах является «лишь началом» обязательств Израиля в отношении Украины.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал израильскому постпреду при ООН Гиладу Эрдану обратить внимание на свою совесть вместо критики других стран за поставки оружия Москве. А затем первый зам российского постпреда при Организации Дмитрий Полянский назвал бредом слова Эрдана, который сравнил действия России на Украине с атакой ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

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#израиль
#россия
#сектор газа
#отношения
#украина
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