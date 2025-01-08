Бельгийские экоактивисты призвали съесть рождественские ёлки после праздников

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Федеральное агентство по безопасности продовольственных цепочек Бельгии в преддверии окончания рождественских праздников обратилось к жителям страны с просьбой не есть ёлки на фоне появившихся рекомендаций экоактивистов по переработке хвойных. Об этом сообщает агентство France-Presse.
Отмечается, что на сайте агентства накануне было опубликовано предупреждение для общественного здравоохранения в преддверии завершения праздничного сезона, в котором содержался призыв не есть рождественские ели.
Такое сообщение появилось после того, как на сайте бельгийского города Гент, который агентство назвало оплотом экоактивистов, были представлены советы по переработке хвойных деревьев. Среди них было предложение съесть елки, как это принято в скандинавских странах.
Агентство уточняет, что елки не предназначены для употребления в пищу, поэтому следование такому совету может угрожать здоровью граждан. Кроме того, на большинстве елей, выращенных в этот сезон, есть пестициды.
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Такое сообщение появилось после того, как на сайте бельгийского города Гент, который агентство назвало оплотом экоактивистов, были представлены советы по переработке хвойных деревьев. Среди них было предложение съесть елки, как это принято в скандинавских странах.
Агентство уточняет, что елки не предназначены для употребления в пищу, поэтому следование такому совету может угрожать здоровью граждан. Кроме того, на большинстве елей, выращенных в этот сезон, есть пестициды.
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Анастасия Чинкова