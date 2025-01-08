Бельгийские экоактивисты призвали съесть рождественские ёлки после праздников

Федеральное агентство по безопасности продовольственных цепочек Бельгии в преддверии окончания рождественских праздников обратилось к жителям страны с просьбой не есть ёлки на фоне появившихся рекомендаций экоактивистов по переработке хвойных. Об этом сообщает агентство France-Presse.