«Первым полетел салат»: В Подмосковье супруги в ходе ссоры выкинули ёлку с 17-го этажа

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Супруги из подмосковного Реутова выбросили ёлку с 17-го этажа прямо 1 января. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По словам местных жителей, в первый же день года семейная пара долго ссорилась. В результате из окна квартиры на 17-м этаже дома вылетела наряженная ёлка.
Отмечается, что она не упала на прохожих и стоявшие машины. Незадолго до этого из того же окна вылетела тарелка с салатом. Иные подробности в настоящее время уточняются.
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Екатерина Коршунова