В Свердловской области в новогоднюю ночь сгорела ёлка из-за фейерверков

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В городе Лесной Свердловской области на городской площади из-за фейерверка сгорела новогодняя ёлка, передал агентству «Интерфакс» руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
«По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушения правил использования пиротехнических изделий. (...) Вероятно, в спешке гражданин коробку с салютом поставил на неровную поверхность, не убедившись в ее безопасности, что, скорее всего, и привело к серьезным последствиям. От первых же выстрелов коробка упала и все последующие заряды полетели не в воздух, как положено, а в сторону нарядной городской искусственной елки», — обратил внимание Валерий Горелых.
Представитель регионального ГУ МВД уточнил, что после этого ёлка загорелась. Он подчеркнул, что ущёрб от случившегося составил больше 600 тысяч рублей.
На место инцидента выезжала следственно-оперативная группа правоохранительных органов территориального ОВД.
Выяснилось, что фейерверк запускал мужчина, его личность ещё устанавливается.
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