05 января 2026, 17:56

Soir: бельгийские пекари спрятали золотые слитки в праздничных пирогах

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Несколько бельгийских пекарен спрятали золотые слитки весом до 10 граммов в праздничных пирогах «галет де руа», которые продаются клиентам. Об этом информирует газета Soir.