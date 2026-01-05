Достижения.рф

Бельгийские пекари спрятали золотые слитки в праздничных пирогах

Soir: бельгийские пекари спрятали золотые слитки в праздничных пирогах
Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Несколько бельгийских пекарен спрятали золотые слитки весом до 10 граммов в праздничных пирогах «галет де руа», которые продаются клиентам. Об этом информирует газета Soir.



Согласно информации издания, брюссельская пекарня Succulente спрятала в определённых галетах небольшие золотые слитки весом один и два грамма. В то же время в Валлонии пекарня Blé d'Or разместила слитки массой до 10 граммов.

В соответствии с рыночными данными, стоимость одного грамма золота на текущий момент составляет около 10 350 рублей. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0