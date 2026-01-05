В России проработают возможность обязательной медиации при разводе

05 января 2026, 07:50

Фото: iStock/Pheelings Media

Российские власти готовят предложения об обязательном досудебном порядке урегулирования семейных споров с применением медиации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством план по реализации семейной и демографической политики.