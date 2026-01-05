В России проработают возможность обязательной медиации при разводе
Российские власти готовят предложения об обязательном досудебном порядке урегулирования семейных споров с применением медиации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством план по реализации семейной и демографической политики.
Согласно документу, в закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» будут внесены изменения. Они предполагают обязательную встречу с медиатором в рамках досудебного урегулирования семейных споров, затрагивающих интересы детей.
Кроме того, на время проведения медиации судебное производство по семейному спору будет приостановлено. Также планируется создание единого реестра медиаторов, которые смогут осуществлять медиацию, в частности, по урегулированию семейных конфликтов с участием детей.
