Названы специалисты, чьи зарплаты вырастут в 2026 году

05 января 2026, 09:26

Hh.ru: рост зарплат в 2026 году затронет разработчиков ПО и аналитиков

Фото: iStock/Oleg Elkov

Рост зарплат в этом году в России не будет массовым, а затронет высококвалифицированных специалистов в дефицитных областях. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе hh.ru.