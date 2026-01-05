Названы специалисты, чьи зарплаты вырастут в 2026 году
Рост зарплат в этом году в России не будет массовым, а затронет высококвалифицированных специалистов в дефицитных областях. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе hh.ru.
Наиболее значительный рост доходов в 2026 году прогнозируется для опытных разработчиков программного обеспечения, чья зарплата в 2025 году составляла порядка 284 тысяч рублей. Ожидается также существенное увеличение доходов финансовых аналитиков (около 117 тысяч рублей в прошлом году), дата-сайентистов и инженеров по машинному обучению (247 тысяч рублей), специалистов по кибербезопасности (90 тысяч рублей), product-менеджеров (130 тысяч рублей) и системных инженеров (92 тысячи рублей).
Аналитики также выделили рабочие профессии, где в этом году ожидается наибольший рост зарплат. Среди них: сварщики, чья зарплата по итогам прошлого года составила около 178 тысяч рублей; токари высокой квалификации с доходом 185 тысяч рублей; водители-дальнобойщики, зарабатывающие 182 тысячи; крановщики и машинисты спецтехники с зарплатой 142 тысячи; а также инженеры-строители и проектировщики, получающие 107 тысяч рублей.
