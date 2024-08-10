Белгородские полицейские получили ориентировку на диверсантов под видом священников

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Полицейские Белгородской области получили ориентировку на украинскую диверсионную группу, маскирующуюся под священников. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что сотрудники всех районов области получили ориентировку, в которой указано, что диверсанты могут представляться священнослужителями.
По данным канала, утром 10 августа в сети распространилось видео, на котором бойцы ВСУ стоят около здания Порозовского сельского клуба в населённом пункте Пороз под Белгородом. Военкоры сообщили, что ролик был снят исключительно ради пиара.
По словам военкора Юрия Котенка, диверсионная группа заехала в село на территории России, сняла ролик от имени целого батальона ВСУ и быстро уехала обратно.
Власти российского региона не подтверждали захода украинских войск в Белгородскую область.
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По данным канала, утром 10 августа в сети распространилось видео, на котором бойцы ВСУ стоят около здания Порозовского сельского клуба в населённом пункте Пороз под Белгородом. Военкоры сообщили, что ролик был снят исключительно ради пиара.
По словам военкора Юрия Котенка, диверсионная группа заехала в село на территории России, сняла ролик от имени целого батальона ВСУ и быстро уехала обратно.
Власти российского региона не подтверждали захода украинских войск в Белгородскую область.
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Анастасия Чинкова