Белгородские полицейские получили ориентировку на диверсантов под видом священников

Успенский пост или, как его еще называют, Богородичный пост — один из главных многодневных постов в году, наравне с Великим, Петровым и Рождественским. В это время православные вспоминают о дне успения (от старорусского — сон, засыпать) матери Христа Марии и ее вознесении на небеса. Начинается он с Медового Спаса и праздника Происхождения Честных Древ Животворящего Креста и оканчивается праздником Успения Пресвятой Богородицы, потому даты поста всегда неизменны — с 14 по 27 августа.