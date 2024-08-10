Серьёзные бои в Курской области, продвижение ВС РФ под Торецком: последние новости СВО

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
В Курской области обстановка постепенно стабилизируется, ВС РФ с помощью прибывших резервов выбивают противника из занятых населенных пунктов, продвижение ВСУ в регионе остановлено, при этом армия России развивает наступление на Торецком и Покровском направлениях.
Последние новости с полей спецоперации, а также из Курской области приводит редакция «Радио 1».
Российские бойцы смогли отбить Мартыновку у ВСУ. В настоящее время она находится под контролем ВС РФ.
Контроль ВСУ над селом позволял им устраивать засады на трассе 38К-004, что препятствовало как эвакуации оставшихся жителей в Судже, так и налаживанию снабжения города.
По данным депутата ГД Андрея Гурулева, Украина бросила в российское приграничье серьёзные силы и средства. Он подчеркнул, что в Курскую область вошли не ДРГ, а регулярная украинская армия и быстро выгнать боевиков не получится.
По последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники.
В настоящее время боевики ВСУ под давлением российских сил, включающих в себя СпН «Ахмат» ВС РФ, отряд ветеранов Вагнера «Искра» и других, прячутся в лесах, заброшенных зданиях и выступают в качестве диверсантов. Пытаются удержаться в некоторых населенных пунктах.
С появлением резервов из числа опытных подразделений картина приграничного сражения в Курской области начала меняться. Работа по выдавливанию противника за пределы РФ продолжается.
Армия России продвинулась западнее Нью-Йорка (Новгородско), заняв леса и лесопосадки. Противник вынужден отходить к Пантелеймоновке, также происходит смыкание котла в Нью-Йорке, однако предполагается, что ВСУ уже отошли и оттуда. С мест сообщают, что украинцы уходят малыми группами по ночам.
Также зафиксированы серьезные успехи ВС РФ в районе Пантелеймоновки. Российские силы развивают успех по направлению к Сухой Балке, двигаясь в тыл противника, где он удерживает серьезные, но последние позиции для широкого охвата Торецка.
Здесь продолжаются серьезные бои. Российская армия завершает зачистку Ивановки, которая уже находится под контролем наших войск и начала продвигаться к соседней Гродовке. По последним данным, российским бойцам удалось войти в населенный пункт и зацепиться на его окраинах.
Также ВС РФ постепенно пробиваются к Новогродовке по железнодорожному полотну. Противник пока стабилизировать обстановку на данном участке не может.
С данного направления приходят новости о полном освобождении от ВСУ села Невельское, которое находится недалеко от Красногоровки. В населенном пункте российские бойцы подняли флаг России.
ВСУ подтягивают серьезные резервы для остановки продвижения российской армии в Переездном. Активно работает наша авиация, наносятся мощные удары по пункту дислокации противника в районе Верхнекаменского.
ВСУ при этом укрепляют старые и возводят новые фортификационные сооружения на северо-западе и юго-западе Северска. Кроме того, украинские резервы идут в районы Ямполя, Дроновки, Переездного, Васюковки и Миньковки, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке.
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Курская область
Российские бойцы смогли отбить Мартыновку у ВСУ. В настоящее время она находится под контролем ВС РФ.
«Бойцы первой штурмовой бригады, взаимодействуя с 810-й бригадой морской пехоты отбили у украинских нацистов н.п Мартыновка в Курской области», — заявил командующий спецназом «Ахмат», Герой России, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, который сейчас также находится в Курской области.
Контроль ВСУ над селом позволял им устраивать засады на трассе 38К-004, что препятствовало как эвакуации оставшихся жителей в Судже, так и налаживанию снабжения города.
По данным депутата ГД Андрея Гурулева, Украина бросила в российское приграничье серьёзные силы и средства. Он подчеркнул, что в Курскую область вошли не ДРГ, а регулярная украинская армия и быстро выгнать боевиков не получится.
«Да, противник пока остановлен, но это не значит, что там тишина, там идут серьёзные бои. Они тащат со своей территории подкрепление, динамика большая, боевые действия идут непрерывно», — заявил Гурулев.
По последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники.
В настоящее время боевики ВСУ под давлением российских сил, включающих в себя СпН «Ахмат» ВС РФ, отряд ветеранов Вагнера «Искра» и других, прячутся в лесах, заброшенных зданиях и выступают в качестве диверсантов. Пытаются удержаться в некоторых населенных пунктах.
С появлением резервов из числа опытных подразделений картина приграничного сражения в Курской области начала меняться. Работа по выдавливанию противника за пределы РФ продолжается.
Торецкое направление
Армия России продвинулась западнее Нью-Йорка (Новгородско), заняв леса и лесопосадки. Противник вынужден отходить к Пантелеймоновке, также происходит смыкание котла в Нью-Йорке, однако предполагается, что ВСУ уже отошли и оттуда. С мест сообщают, что украинцы уходят малыми группами по ночам.
Также зафиксированы серьезные успехи ВС РФ в районе Пантелеймоновки. Российские силы развивают успех по направлению к Сухой Балке, двигаясь в тыл противника, где он удерживает серьезные, но последние позиции для широкого охвата Торецка.
Покровское направление
Здесь продолжаются серьезные бои. Российская армия завершает зачистку Ивановки, которая уже находится под контролем наших войск и начала продвигаться к соседней Гродовке. По последним данным, российским бойцам удалось войти в населенный пункт и зацепиться на его окраинах.
Также ВС РФ постепенно пробиваются к Новогродовке по железнодорожному полотну. Противник пока стабилизировать обстановку на данном участке не может.
Кураховское направление
С данного направления приходят новости о полном освобождении от ВСУ села Невельское, которое находится недалеко от Красногоровки. В населенном пункте российские бойцы подняли флаг России.
Северское направление
ВСУ подтягивают серьезные резервы для остановки продвижения российской армии в Переездном. Активно работает наша авиация, наносятся мощные удары по пункту дислокации противника в районе Верхнекаменского.
ВСУ при этом укрепляют старые и возводят новые фортификационные сооружения на северо-западе и юго-западе Северска. Кроме того, украинские резервы идут в районы Ямполя, Дроновки, Переездного, Васюковки и Миньковки, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке.
«По характеру действий противника с большой долей вероятности можно говорить о том, что все эти мероприятия направлены на недопущение создания огневого мешка для украинской группировки, находящейся западнее Кременной, Лисичанска и в самом Северске», — написал Марочко.
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Элина Позднякова