Серьёзные бои в Курской области, продвижение ВС РФ под Торецком: последние новости СВО

В Курской области обстановка постепенно стабилизируется, ВС РФ с помощью прибывших резервов выбивают противника из занятых населенных пунктов, продвижение ВСУ в регионе остановлено, при этом армия России развивает наступление на Торецком и Покровском направлениях.